गुरुग्राम में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने दो बच्चों के लिए वेज बर्गर ऑर्डर किए थे, लेकिन डिलीवरी में नॉनवेज बर्गर पहुंच गए। आरोप है कि बच्चों ने अनजाने में उन बर्गर को खा भी लिया। इस मामले में गुरुग्राम जिला उपभोक्ता आयोग ने फास्ट फूड चेन और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को ग्राहक को कुल 72 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

आयोग ने माना कि ग्राहक को गलत खाना पहुंचाना सेवा में गंभीर कमी है। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल और सदस्य ज्योति सिवाच तथा खुशविंदर कौर की पीठ ने कहा कि ग्राहक की शिकायत के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, जबकि संबंधित कंपनियां इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सकीं।

वेज बर्गर की जगह पहुंच गए नॉनवेज बर्गर

शिकायत के मुताबिक, ग्राहक ने 2 अप्रैल 2021 को एक फूड डिलीवरी ऐप के जरिए चार वेज बर्गर ऑर्डर किए थे। उसने अपने ऑफिस से ये बर्गर अपने दोनों बच्चों के लिए मंगवाए थे, क्योंकि उस दिन उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी।

आरोप है कि जब डिलीवरी बॉय खाना लेकर घर पहुंचा तो पैकेट में वेज बर्गर की जगह नॉनवेज बर्गर थे। ग्राहक की पत्नी ने डिलीवरी ली और पैकेट को टेबल पर रखकर सोने चली गईं। इसी दौरान दोनों बच्चों ने पैकेट खोला और उसमें रखे बर्गर खा लिए।

बाद में जब ग्राहक को पता चला कि बच्चों ने गलती से नॉनवेज बर्गर खा लिए हैं, तो उसने उसी दिन फूड डिलीवरी ऐप पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद उसने संबंधित कंपनियों को कानूनी नोटिस भी भेजा।

कंपनी ने तीर्थयात्रा और 25 हजार रुपये देने का दिया था ऑफर

शिकायतकर्ता के मुताबिक, 12 मई 2021 को फास्ट फूड चेन के एक प्रतिनिधि ने उसके वकील से संपर्क किया था। प्रतिनिधि ने मामले को सुलझाने के लिए तीर्थयात्रा का इंतजाम करने के साथ 25 हजार रुपये मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, ग्राहक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया।

ग्राहक ने इस मामले में 60 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। उसका कहना था कि गलत खाना डिलीवर होने से उसे और उसके परिवार को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा।

किन सबूतों के आधार पर आयोग ने सुनाया फैसला?

गुरुग्राम जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान ग्राहक की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर किया। इनमें ऑर्डर की जानकारी, बिल, फूड डिलीवरी ऐप पर दर्ज शिकायत और कानूनी नोटिस से जुड़े दस्तावेज शामिल थे।

आयोग ने पाया कि ग्राहक ने अपने हलफनामे और दस्तावेजों के जरिए अपनी शिकायत को साबित किया है। वहीं, फास्ट फूड चेन और डिलीवरी प्लेटफॉर्म की ओर से ऐसे कोई सबूत पेश नहीं किए गए, जिनसे ग्राहक के आरोपों को गलत साबित किया जा सके।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जब शिकायतकर्ता के दावों को चुनौती देने के लिए विपक्षी पक्षों ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, तो उसके बयानों और दलीलों को विश्वसनीय माना जाना चाहिए।

ग्राहक को 72 हजार रुपये देने का आदेश

मामले में आयोग ने फास्ट फूड चेन और फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को सेवा में गंभीर कमी का दोषी माना। इसके बाद ग्राहक को कुल 72 हजार रुपये देने का आदेश दिया। इसमें 50 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न, परेशानी और तकलीफ के मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं, 22 हजार रुपये मुकदमे से जुड़े खर्चों की भरपाई के लिए देने होंगे।

गलत खाना मिलने पर कहां करें शिकायत?

अगर आपने वेज खाना ऑर्डर किया है और डिलीवरी में नॉनवेज खाना मिलता है, या आपके ऑर्डर के साथ किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले संबंधित फूड डिलीवरी ऐप पर शिकायत दर्ज करें। ऑर्डर की रसीद, बिल और खाने की तस्वीर जैसे सबूत संभालकर रखें। जरूरत पड़ने पर संबंधित कंपनी को लिखित शिकायत या कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) पर 1915 नंबर के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हरियाणा के उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2087 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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