फरवरी 2025 में एक परिवार ने वंदे भारत ट्रेन से अपनी सफर रद्द कर दिया था। परिवार के तीन सदस्यों ने तत्काल टिकट बुक किए थे लेकिन इनमें से सिर्फ एक टिकट ही कन्फर्म हुआ था। इसके बाद परिवार ने ट्रेन से सफर नहीं करने का फैसला किया और टिकट का रिफंड मांगा। रेलवे ने रिफंड देने से इनकार कर दिया। उसका दावा था कि परिवार के दो सदस्यों ने ट्रेन में सफर किया था।

हालांकि तीन महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद रेलवे ने 3375 रुपये वापस कर दिए। लेकिन केरल के एक उपभोक्ता आयोग ने अब दक्षिण रेलवे को 10000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि रेलवे अपने इस दावे को साबित करने के लिए यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका कि परिवार के दो सदस्यों ने ट्रेन में सफर किया था।

रेलवे पर लगा सेवाओं में कमी का आरोप

कोल्लम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष एस. के. श्रीला और सदस्य स्टैनली हेरोल्ड एक शिकायत पर सुनवाई कर रहे थे। यह शिकायत बिजॉय थॉम्पसन ने IRCTC और दक्षिण रेलवे के खिलाफ दर्ज कराई थी। उन्होंने सेवाओं में कमी का आरोप लगाते हुए कहा था कि परिवार ने बुक की गई वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा नहीं की थी इसके बावजूद रेलवे ने 3593.60 रुपये के रिफंड के उनके दावे को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता ने पूरी रकम वापस करने, मानसिक परेशानी और कठिनाइयों के लिए 10000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी के खर्च के तौर पर 10000 रुपये देने की मांग की थी।

आयोग ने 31 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा, “शिकायतकर्ता को 1 जून 2025 तक मिलने योग्य रिफंड से वंचित रखा गया और उसे इस संबंध में पत्राचार करने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी करनी पड़ी… टिकट बुकिंग के भुगतान और वापस की गई रकम के बीच के अंतर के सटीक घटकों को स्थापित नहीं किया गया है। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने बाद में दाखिल अपने हलफनामे में अपनी बची हुई मांग को केवल मुआवजे और मुकदमेबाजी के खर्च तक सीमित कर दिया है।”

आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि रेलवे अपने इस आरोप के समर्थन में कोई रिकॉर्ड पेश करने में विफल रहा कि दो यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया था।

आंशिक टिकट कन्फर्म होने पर परिवार ने रद्द की यात्रा

यह मामला तब शुरू हुआ जब थॉम्पसन ने 18 फरवरी 2025 के लिए तिरूर से कोल्लम के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस में तत्काल कोटे के तहत तीन टिकट बुक किए थे। इनमें से केवल एक टिकट कन्फर्म हुआ, जबकि बाकी दो वेटिंग लिस्ट में ही रह गए। इसके बाद परिवार ने यात्रा नहीं करने का फैसला किया और थॉम्पसन ने ट्रेन के रवाना होने से पहले 3,593.60 रुपये के रिफंड के लिए आवेदन किया। लेकिन रेलवे ने यह आरोप लगाते हुए उनका दावा खारिज कर दिया कि दो यात्रियों ने ट्रेन में सफर किया था। इसके बाद थॉम्पसन ने सेवाओं में कमी का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता आयोग का रुख किया।

थॉम्पसन ने 18 फरवरी को सुबह 8:52 बजे टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) दाखिल की। उस समय तिरूर से ट्रेन के रवाना होने में करीब 32 मिनट बाकी थे। उन्होंने बताया कि परिवार ने नेत्रावती एक्सप्रेस से एक साथ यात्रा की थी। लेकिन बाद में उस ट्रेन का टिकट कहीं खो गया।

रेलवे ने TDR को ‘EDR REPUDIATE’ टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया। यह रेलवे सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला एक स्टेटस है जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी/एक्सेस रिपोर्ट (EDR) ने रिफंड के दावे को अस्वीकार कर दिया है।

इसके बाद थॉम्पसन ने 14 मार्च 2025 को IRCTC के ई-क्वेरी सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन उन्हें बताया गया कि कथित तौर पर दो यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया था।

दक्षिण रेलवे ने कहा कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक, टिंटू मैरी जॉर्ज और ल्यूक जॉय थॉमसन ने विवादित बुकिंग के तहत यात्रा की थी। रेलवे ने रिफंड के दावे के साथ-साथ दूसरी ट्रेन के टिकट उपलब्ध नहीं होने पर भी सवाल उठाए। वहीं IRCTC ने कहा कि रिफंड देने या न देने का फैसला रेलवे प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उपभोक्ता आयोग ने गौर किया कि थॉम्पसन ने निर्धारित समय सीमा के भीतर TDR दाखिल की थी। लागू नियमों के मुताबिक, अगर आंशिक रूप से कन्फर्म पारिवारिक टिकट के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं तो क्लर्केज शुल्क काटने के बाद रिफंड दिया जा सकता है।

हालांकि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल समय पर TDR दाखिल कर देने से यह साबित नहीं होता कि यात्रियों ने ट्रेन में सफर नहीं किया था। दक्षिण रेलवे ने अपने दावे के समर्थन में ‘हैंड हेल्ड टर्मिनल’ (Hand Held Terminal) के रिकॉर्ड का हवाला दिया। लेकिन उसने न तो संबंधित एंट्री पेश की और न ही प्रमाणित यात्री सूची, टिकट जांच रिपोर्ट या कोई अन्य दस्तावेजी सबूत उपलब्ध कराया।

नेत्रावती एक्सप्रेस का टिकट नहीं मिल पाना शिकायतकर्ता के दावे को कमजोर जरूर करता था लेकिन इससे यह साबित नहीं होता था कि यात्रियों ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया था। इसी तरह जनशताब्दी ट्रेन की एक अन्य बुकिंग भी इस बात का सबूत नहीं थी कि यात्रियों ने उसमें यात्रा की थी।

दक्षिण रेलवे ने 16 मई 2025 को 3375 रुपये का रिफंड मंजूर किया था। यह रकम 1 जून को शिकायतकर्ता के खाते में जमा हुई। आयोग ने कहा कि रेलवे ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अगर उसके मुताबिक दो यात्रियों ने वंदे भारत में सफर किया था तो बाद में रिफंड क्यों मंजूर किया गया।

शिकायतकर्ता की गवाही, समय पर दाखिल की गई TDR, बाद में दिए गए रिफंड और यात्रा से जुड़े रिकॉर्ड की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पाया कि रिफंड खारिज करने के फैसले के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं थे। आयोग ने कहा कि थॉम्पसन को अपनी शिकायत पर दोबारा विचार करवाने के लिए लगातार शिकायतें करनी पड़ीं और कानूनी कार्यवाही भी शुरू करनी पड़ी।

IRCTC की सेवाओं में नहीं मिली कोई कमी

आयोग ने IRCTC की ओर से किसी स्वतंत्र सेवा संबंधी कमी को नहीं पाया। उसने रेलवे प्रशासन की ओर से रिफंड खारिज करने का कारण शिकायतकर्ता को बताया था, संबंधित दस्तावेज मांगे थे और मामले को दक्षिण रेलवे के पास भेजा था। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि IRCTC ने यात्रियों के ट्रेन में सफर करने से जुड़ा विवादित निष्कर्ष निकाला था या मंजूर किए गए रिफंड को रोका था।

आयोग ने दक्षिण रेलवे को आदेश दिया कि वह आदेश प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को 5000 रुपये मुआवजे और 5000 रुपये मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में अदा करे। अगर इस अवधि में मुआवजे की रकम का भुगतान नहीं किया जाता है तो भुगतान होने तक उस पर सालाना 9 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा।

रिफंड का दावा खारिज होने पर क्या कर सकते हैं यात्री?

अगर रेलवे इस आधार पर रिफंड का दावा खारिज कर देता है कि यात्रियों ने बुक की गई ट्रेन में सफर किया था तो उपभोक्ता इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं बशर्ते उन्हें लगता हो कि रेलवे का फैसला गलत है। रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह रिफंड खारिज करने के अपने फैसले को संबंधित रिकॉर्ड और सबूतों के जरिए साबित करे।

उपभोक्ता अपनी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की उपभोक्ता हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं। केरल में इसके लिए 1800-425-1550 नंबर पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा सहायता के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के नंबर 1915 पर भी संपर्क किया जा सकता है।