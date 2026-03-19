सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2025 के वडोदरा कार दुर्घटना मामले में शामिल 23 वर्षीय लड़के को जमानत दी गई थी। इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी जबकि नौ अन्य घायल हो गए थे।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने उस लड़के की जमानत में दखल देने से इनकार कर दिया जिस पर आरोप था कि वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। पीठ ने कहा कि वह नौ महीने जेल में बिता चुका है और यह काम जान-बूझकर नहीं किया गया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील स्वाति घिल्डियाल ने जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया और दलील दी कि आरोपी ने मादक पदार्थों का सेवन किया था और तीन बार टक्कर मारी थी। उन्होंने कहा कि तीसरी टक्कर के बाद, लड़का कार से बाहर निकला और चिल्लाया, ”एक और राउंड, एक और राउंड।” वकील ने कहा कि उसे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था।

वकील घिल्डियाल ने कहा कि आरोपी समाज के लिए खतरा है और नशे का आदी है। साथ ही, उसके खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून के तहत एक और प्राथमिकी भी दर्ज है। उन्होंने आगे दलील दी कि उच्च न्यायालय ने उसे सिर्फ इस आधार पर जमानत दी कि वह 23 साल का है और यह घटना नशे की हालत में हुई थी। उन्होंने कहा, ”नशा करना उसके पक्ष में कैसे माना जा सकता है?”

घिल्डियाल ने यह भी कहा कि आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (भाग 2) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 23 साल की उम्र एक अहम पहलू है और आरोपी का यह काम जान-बूझकर या अपनी मर्जी से नहीं किया गया था।

घिल्डियाल ने कहा कि जब कोई व्यक्ति नशा करके गाड़ी चलाता है, तो यह माना जाता है कि उसे इंसानी जान को होने वाले संभावित खतरे की जानकारी है। इसलिए, उस पर बीएनएस की धारा 105 लागू होती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील से सहमति नहीं जताई और राज्य सरकार द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय के 22 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी।

बता दें, पिछले साल 14 मार्च को गुजरात के वडोदरा शहर में एक तेज रफ्तार कार ने दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि नौ अन्य लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद आरोपी रक्षित रवीश चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक महिला की पहचान हेमाली पटेल के रूप में हुई, जो दुर्घटना के समय अपना स्कूटर चला रही थीं।

जजों को अगर पुलिसवाले धमकाएं तो उन पर चलाएं अवमानना का केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सलाह

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सलाह दी है कि अगर पुलिस अधिकारी उन्हें धमकाने या दबाव बनाने की कोशिश करें, तो वे अदालत की अवमानना (Contempt of Court) की कार्रवाई शुरू करने के लिए मामला भेजें। कोर्ट ने यह सलाह संदीप औदिच्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में दी गई। पढ़ें पूरी खबर।