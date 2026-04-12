वार्षिक चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है। इस यात्रा को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीर्थयात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक निर्णयों में तेजी लाने का निर्देश दिया है ।

मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की पीठ जनहित याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्वयं याचिकाकर्ता गौरी मौलेखी द्वारा दायर एक याचिका भी शामिल थी। जिसमें तीर्थयात्रियों और जानवरों दोनों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए यात्रा की तैयारियों से संबंधित प्रावधान थे।

अदालत ने 8 अप्रैल के आदेश में कहा, “चूंकि यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए यह वांछनीय है कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में संशोधन आज से तीन सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से लागू किए जाएं… हम समिति के अध्यक्ष से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे तीन सप्ताह के भीतर समिति की एक और बैठक बुलाएं ताकि पहले से लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सके और अन्य अनसुलझे पहलुओं पर निर्णय लिया जा सके।”

16 मार्च को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 2026 की चार धाम यात्रा के दौरान पशु क्रूरता को रोकने और रसद संबंधी अव्यवस्था को संभालने के लिए 18 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया था ।

चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले एसओपी में बदलाव के आदेश

हाई कोर्ट ने सरकार से पशुओं के प्रति अत्याचारों को रोकने और तीर्थयात्रियों के लिए चार धाम यात्रा को सुगम बनाने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में संशोधन करने को कहा। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से तीर्थयात्रा के दौरान उपयोग किए जाने वाले पशुओं के लिए मार्गों पर पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सुझाव पर विचार करने को भी कहा।

राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि सुविधा बढ़ाने और पशुओं की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए संशोधित मानक संचालन (एसओपी) पहले ही जारी किया जा चुका है। हालांकि, अदालत ने कहा कि तीर्थयात्रियों या पशुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एसओपी की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले गठित एक समिति ने जून 2024 में जारी मौजूदा मानक संचालन (एसओपी) के स्थान पर एक नया मानक संचालन (एसओपी) तैयार करने की सिफारिश की थी। तात्कालिकता को देखते हुए, पीठ ने निर्देश दिया कि एसओपी में संशोधन तीन सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए, यह देखते हुए कि तीर्थयात्रा शुरू होने वाली है।

अदालत ने अस्पताल परियोजना में देरी पर जताई चिंता

न्यायालय की चिंता का मुख्य कारण रुद्रप्रयाग जिले के कोटमा में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय के निर्माण में हो रही देरी थी । इस सुविधा का उद्देश्य यात्रा के दौरान आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री कठिन इलाकों को पार करते हैं।

राज्य सरकार ने अदालत को सूचित किया कि पहले का प्रस्ताव वापस कर दिया गया है और 52 लाख रुपये से अधिक की अनुमानित लागत वाली संशोधित योजना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है। अदालत को बताया गया कि वित्तीय मंजूरी मिलते ही काम शुरू हो जाएगा।

हालांकि, याचिकाकर्ता ने स्कॉटलैंड के पशु कल्याण के लिए वास्तुकारों के संघ नामक एक विशेषज्ञ संस्था द्वारा तैयार किए गए एक वैकल्पिक डिजाइन पर प्रकाश डाला, जिसके बारे में उन्होंने तर्क दिया कि यह अधिक लागत प्रभावी होने के साथ-साथ सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस बात पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि राज्य को इस डिजाइन पर विचार करना चाहिए, खासकर अगर इससे सार्वजनिक धन की बचत करने में मदद मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना में पहले ही देरी हो चुकी है। अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर औषधालय के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया।

प्रगति की निगरानी के लिए समिति गठित की जाएगी

हाई कोर्ट ने 24 मार्च को आयोजित एक समिति की बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा की। जिसमें चार धाम यात्रा प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से लिए गए कई निर्णयों का उल्लेख किया गया था। कोर्ट ने पाया कि इनमें से कई निर्णयों के लिए राज्य स्तर पर अनुमोदन आवश्यक है और सरकार से इन पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया।

जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने समिति के अध्यक्ष से कार्यान्वयन की निगरानी करने और अनसुलझे मुद्दों को हल करने के लिए तीन सप्ताह के भीतर एक और बैठक बुलाने का अनुरोध किया। अदालत ने राज्य को अदालत के आदेशों और समिति के निर्णयों के अनुपालन का विस्तृत विवरण देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या के बीच तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करें

यमुनात्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को कवर करने वाली चार धाम यात्रा हर साल भारी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। जिससे बुनियादी ढांचे, चिकित्सा सुविधाओं, भीड़ प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर बार-बार चिंताएं उठती हैं।

2026 उत्तराखंड चार धाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल के अंत में होने वाली है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनात्री से होगी, उसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23-24 अप्रैल को बद्रीनाथ की यात्रा होगी, और यह यात्रा अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में समाप्त होगी।

यात्रियों की बढ़ती संख्या के कारण अपशिष्ट में भी वृद्धि होती है। जिससे मौजूदा सीवेज उपचार बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। 2025 में चार धाम यात्रा में 51 लाख से अधिक आगंतुक शामिल हुए ।

समय की कमी के बीच हाई कोर्ट का हस्तक्षेप अंतिम चरण की तैयारियों को बढ़ावा देने का संकेत देता है। इस बात पर जोर देते हुए कि प्रशासनिक देरी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और समग्र प्रबंधन के लिए गंभीर परिणाम दे सकती है। इस मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद फिर से होगी। तब तक राज्य सरकार से कई मोर्चों पर ठोस प्रगति की उम्मीद की जाती है।

‘लंबित मामलों के लिए सिर्फ जजों को दोष नहीं दे सकते’, सुप्रीम कोर्ट के जज अमानुल्लाह ने बताई इसके पीछे की वजह

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने शनिवार को कहा कि भारत में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के लिए पूरी तरह से न्यायाधीशों को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने इसकी पीछे की वजह बताते हुए कहा कि न्याय वितरण प्रणाली (Justice Delivery System) में देरी अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि वकीलों द्वारा मामलों की पैरवी और संचालन कैसे किया जाता है। पढ़ें पूरी खबर।