तेलंगाना में 4 साल पहले एक महिला के खाते से 55 हजार रुपये यूपीआई फ्रॉड के जरिए निकाल लिए गए थे। 44 वर्षीय महिला ने दावा किया कि नवंबर 2022 में एक अवैध UPI ट्रांजैक्शन के जरिए ये पैसे निकाले गए थे। वहीं बैंक ने दावा किया कि ट्रांजैक्शन उसके UPI PIN का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेट किया गया था और हो सकता है कि उसने इसे ऑथराइज किया हो या लापरवाही से अपने क्रेडेंशियल्स शेयर किए हों। हालांकि अब तेलंगाना कंज्यूमर कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उस महिला को 85,000 रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।

कमीशन की चेयरपर्सन ममीदी क्रिस्टोफर ने सदस्य एस संध्या रानी और के वेंकटेश्वरलू के साथ महिला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ UPI PIN या ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल यह साबित नहीं करता कि अकाउंट होल्डर ने ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया था या लापरवाह थी। 10 नवंबर के आदेश में कहा गया, “सिर्फ यह बात कि UPI PIN या ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया था, अपने आप में यह पक्के तौर पर साबित नहीं करता कि अकाउंट होल्डर ने खुद ट्रांजैक्शन को ऑथराइज किया था या उसने लापरवाही की थी। बैंक को कस्टमर को ट्रांजैक्शन का क्रेडिट देने के लिए फैक्ट्स का आधार साबित करना होगा।”

महिला का दावा

महिला ने दावा किया कि 3 नवंबर, 2022 को UPI ट्रांजैक्शन के जरिए उसके SBI अकाउंट से 55,000 रुपये निकाल लिए गए। इसमें उसकी सहमति या मंजूरी नहीं दी गई। उसने बताया कि उसने न तो ट्रांजैक्शन शुरू किया और न ही इसे मंजूरी देने के लिए अपने कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर किए। उसने कहा कि अपने अकाउंट में विवादित डेबिट एंट्री देखते ही उसने 6 नवंबर, 2022 को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट की।

अगले दिन उसने संबंधित SBI ब्रांच में एक लिखित रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसने उसी तारीख को इसे मान लिया। महिला ने दावा किया कि घटना की रिपोर्ट करने और बैंक से संपर्क करने के बावजूद विवादित रकम उसके अकाउंट में वापस नहीं की गई। बाद में उसने पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद 31 दिसंबर, 2024 को FIR दर्ज की गई।

महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक उसके अकाउंट को सुरक्षित रखने और लागू बैंकिंग निर्देशों के अनुसार उसकी शिकायत का समाधान करने में नाकाम रहा। इसके बाद महिला ने कमीशन का रुख किया। महिला का प्रतिनिधित्व वकील एन पूर्णचंद्र ने किया।

SBI ने क्या कहा?

SBI ने वकील जी कृष्णा रेड्डी के जरिए कहा कि यह ट्रांजैक्शन UPI पिन और मोबाइल/SIM-बाइंडिंग मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करके ऑथेंटिकेशन के बाद UPI सुविधा के जरिए किया गया था। बैंक ने तर्क दिया कि जरूरी ऑथेंटिकेशन के बिना ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो सकता था और शिकायत करने वाली महिला अपने क्रेडेंशियल्स की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी थी।

बैंक की ओर से यह भी कहा गया कि महिला ने तय समय के अंदर बैंक को इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट नहीं की। बैंक ने अपनी ओर से लापरवाही या सर्विस में कमी से इनकार किया और कहा कि शिकायत करने वाली महिला की अपनी लापरवाही या कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स के खुलासे से हुए ट्रांज़ैक्शन के लिए बैंक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

कमीशन ने दिया आदेश

कमीशन ने बताया कि बैंक और उसके अकाउंट होल्डर के बीच बैंकिंग सर्विस के सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर का रिश्ता है। उसने नोट किया कि महिला ने 6 नवंबर, 2022 को ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट की थी और 7 नवंबर, 2022 को SBI को एक लिखित शिकायत दी थी।

कमीशन ने माना कि उसने तीन वर्किंग दिनों के तय समय के अंदर अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्ट की थी। इस नतीजे पर पहुंचते हुए उसने रविवार, 6 नवंबर को अपने कैलकुलेशन से हटा दिया और 7 नवंबर को तीसरा वर्किंग डे माना। उसने आगे कहा, “शिकायतकर्ता के समय पर रिपोर्ट करने के बावजूद ऐसी नाकामी दूसरी पार्टी की तरफ से बैंकिंग सर्विस में कमी है।” कमीशन ने यह भी नतीजा निकाला कि यह साबित करने के लिए काफी सबूत नहीं थे कि महिला ने ट्रांज़ैक्शन को मंजूरी दी थी या अपने कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग क्रेडेंशियल शेयर किए थे।

85 हजार देने का आदेश

इसके मुताबिक कमीशन ने बैंक को शिकायतकर्ता को 55,000 रुपये देने का निर्देश दिया। साथ ही सर्विस में कमी के लिए 20,000 रुपये मुआवज़े के तौर पर और 10,000 रुपये शिकायत की लागत के तौर पर देने का भी निर्देश दिया। इस फैसले से यह पता चलता है कि कोई बैंक बिना मंजूरी के डेबिट किए गए पैसे वापस करने से तब तक मना नहीं कर सकता जब तक वह यह साबित न कर दे कि कस्टमर ने ट्रांजैक्शन को मंजूरी दी थी या अपने कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग क्रेडेंशियल शेयर किए थे।

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हिमाचल प्रदेश के एक कंज्यूमर कमीशन ने हाल ही में एक ज्वैलर्स को 6 लाख रुपये रिफंड करने का आदेश दिया है। शख्स पर आरोप है कि उसने बहन की शादी के लिए ऑर्डर किए गए सोने के गहने डिलीवर नहीं किए। शादी इस साल 24 अप्रैल को होनी थी, शिकायत करने वाले ने 2022 में सोने के गहने ऑर्डर किए थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।