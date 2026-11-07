इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक व्यक्ति की कथित अवैध हिरासत और थाने की CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं कराने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। पुलिस ने फुटेज गायब होने की वजह 5 सितंबर को आए आंधी-तूफान को बताया था। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन शर्मनाक है। अदालत ने व्यक्ति को किसी दूसरे मामले में वांछित नहीं होने पर रिहा करने का आदेश दिया और राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं को 20 हजार रुपये देने का निर्देश दिया।

3 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की बहुत कम परवाह दिखाई देती है। इन अधिकारों का उल्लंघन यूपी पुलिस के लिए जैसे रोजमर्रा की बात बन गया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला बिजनौर जिले का है, जहां एक दुष्कर्म पीड़िता ने अपने पिता को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक, 5 सितंबर को उसके पिता को एक फोन आया था। उन्हें एक मामले के संबंध में स्थानीय पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा गया था। इसके बाद वह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ दोपहर करीब 2:30 बजे कार से थाने पहुंचे।

याचिका में आरोप लगाया गया कि जब उसके पिता कार में बैठे हुए थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से फोन पर बात कर रहे थे, तभी एक महिंद्रा बोलेरो वहां आकर रुकी। उसमें से चार लोग उतरे, जो कथित तौर पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी थे। उन्होंने जबरन उसके पिता को कार से बाहर खींचा और बोलेरो में डालकर वहां से चले गए।

इस दौरान उनके साथ मौजूद एक रिश्तेदार ने मोबाइल फोन से पूरी घटना रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद रिश्तेदार ने यूपी 112 पुलिस हेल्पलाइन पर सूचना दी।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि पुलिस ने उसके पिता को 5 सितंबर को ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का आधिकारिक रिकॉर्ड दो दिन बाद यानी 7 सितंबर को दर्ज किया गया। इसी मामले में उसने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Habeas Corpus Petition) दाखिल की।

CCTV फुटेज मांगने पर पुलिस ने दिया आंधी-तूफान का बहाना

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित पुलिस थाने की 5 सितंबर को दोपहर 1 बजे से लेकर 7 सितंबर को सुबह 10 बजे तक की CCTV फुटेज पेश करने का आदेश दिया था।

हालांकि, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि थाने की CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे दलील दी गई कि 5 सितंबर को आए आंधी-तूफान और बारिश के कारण LAN केबल से पानी CCTV सिस्टम में चला गया था। इससे पूरा सिस्टम खराब हो गया और रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं हो सकी।

पुलिस की इस दलील पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि अवैध हिरासत के मामलों में CCTV फुटेज गायब होने पर पुलिस की ओर से अक्सर इसी तरह के बहाने दिए जाते हैं, ताकि सच्चाई छिपाई जा सके। कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस इस तरह के बहानों के आधार पर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

अदालत ने यह भी कहा कि CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यह कानूनी धारणा बनाई जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा गया था।

कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना

हाईकोर्ट ने मामले में याचिकाकर्ताओं को हुए नुकसान और कानूनी प्रक्रिया के लिए किए गए खर्च को देखते हुए राज्य सरकार को 20 हजार रुपये देने का निर्देश दिया। यह रकम सात दिनों के भीतर चुकानी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो याचिकाकर्ता आदेश के पालन के लिए दोबारा याचिका दाखिल कर सकते हैं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित पुलिस थाने के मौजूदा प्रभारी ने मामले का फैसला करने के लिए जरूरी CCTV फुटेज जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराई। अदालत ने अपनी नाराजगी को पुलिस अधिकारी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार से कहा कि वह इस अधिकारी को मौजूदा पद पर बनाए रखने को लेकर भी विचार करे।

दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से शुरू हुआ था पूरा विवाद

याचिकाकर्ता के मुताबिक, इस पूरे मामले की शुरुआत जून में हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि उसका एक सहपाठी, जो दूर का रिश्तेदार भी है, उसे खाना खिलाने के बहाने एक होटल ले गया था। वहां उसने कथित तौर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया। इसके बाद उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए।

पीड़िता के परिवार ने 26 जून को आरोपी से मिलकर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो डिलीट करने की मांग की। आरोप है कि इसके बाद आरोपी 8 से 10 हथियारबंद लोगों के साथ पीड़िता के घर पहुंचा। वहां उसने परिवार के सदस्यों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकाया।

पीड़िता के पिता ने इस घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस से की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय आरोपी की शिकायत पर तीन दिन बाद पीड़िता के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ मारपीट और आपराधिक धमकी का क्रॉस केस दर्ज कर लिया गया।

पीड़िता को अपनी यौन उत्पीड़न की शिकायत पर FIR दर्ज कराने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिरकार 8 जुलाई को उसकी शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। इसी विवाद के बाद उसके पिता को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप सामने आया, जिस पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है।

यह भी पढ़ें: सैलरी, HRA और बकाया राशि के नाम पर बिहार में 35 करोड़ की हेराफेरी, जिला शिक्षा अधिकारियों पर भी उठे सवाल

बिहार के शिक्षा विभाग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, मकान किराया भत्ता (HRA) और बकाया राशि के नाम पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है। विभाग के एक रैंडम ऑडिट में करीब 35 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।