High Court Home Buy Corruption: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर खरीदारों से 126.30 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोपी बिल्डर अनिल मिठास की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सफेदपोश (व्हाइट-कॉलर) अपराधों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आर्थिक धोखाधड़ी समाज के लिए बेहद घातक है। ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के बजाय सख्त और समझौताहीन कार्रवाई करने की जरूरत है।

न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने 16 सितंबर को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आर्थिक अपराध किसी हथियार से किए गए अपराध से कम गंभीर नहीं होते। अदालत ने कहा कि कॉरपोरेट धोखाधड़ी और वित्तीय गबन लोगों की जीवनभर की कमाई, पेंशन और आजीविका को तबाह कर देते हैं, जिससे होने वाला नुकसान सड़क छाप अपराधों से भी कहीं ज्यादा बड़ा होता है।

‘सफेदपोश अपराधों से लोहे के हाथों से निपटना जरूरी’

जस्टिस कृष्ण पहल ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसे वित्तीय मामलों से ‘लोहे के हाथों’ (अत्यंत सख्ती) से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी की कि समाज में फैली इस धारणा को खत्म करना होगा कि पैसा और ऊंचा ओहदा रखने वाले लोग न्याय व्यवस्था को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं या आसान सजा पा सकते हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि कॉरपोरेट धोखाधड़ी करने वालों को अनिवार्य हिरासत, व्यक्तिगत जवाबदेही और संपत्ति की जब्ती जैसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। केवल जुर्माना लगाकर या कंपनियों को बचाकर ऐसे गंभीर अपराधों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

इसके साथ ही अदालत ने आरोपी बिल्डर के वकीलों पर मुकदमे की सुनवाई में जानबूझकर टालमटोल (दिलासा देने और समय खींचने) करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए निचली अदालत को मामले का तेजी से निपटारा करने का निर्देश दिया।

522 करोड़ रुपये वसूलकर दिए केवल 35 मकान

यह पूरा मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 2022 में शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बिल्डर अनिल मिठास की कंपनी ने अपनी ‘अरण्य’ (Aranya) हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1,468 फ्लैट्स के नाम पर खरीदारों से कुल 522.9 करोड़ रुपये जुटाए थे। हालांकि, इतने बड़े पैमाने पर पैसे वसूलने के बावजूद शुरुआत में महज 35 खरीदारों को ही मकान का कब्जा दिया गया।

फॉरेंसिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि शुरुआत में ही 107 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई थी। इसके बाद साल 2024 में धोखाधड़ी के मामलों के आधार पर ईसीआर (ECIR) दर्ज हुई। जून 2025 में ईडी ने formal चार्जशीट दाखिल करते हुए बताया कि 126.30 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को अनिल मिठास की कंपनियों में डायवर्ट किया गया और 88 करोड़ रुपये को खातों में ‘वसूल न होने योग्य’ दिखाकर गोलमाल किया गया।

‘पुराने मामले सुलझ चुके हैं’- बोला बचाव पक्ष

सुनवाई के दौरान अनिल मिठास की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सौमित्र द्विवेदी, अधिवक्ता नीरज कुमार और पंकज साहनी ने उनका पक्ष रखा। वकीलों ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल एक प्रतिष्ठित बिल्डर हैं और निर्माण क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव रहा है।

बचाव पक्ष ने दलील दी कि ईसीआर में दर्ज अधिकांश पुराने मामले दोनों पक्षों के बीच सुलझ चुके हैं या सबूत न मिलने के कारण बंद किए जा चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि आईआरपी (IRP) की नियुक्ति के करीब 5 साल 8 महीने बाद ईसीआर दर्ज करना दुर्भावना को दर्शाता है। वकीलों का कहना था कि इस मामले में धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश का कोई मामला ही नहीं बनता।

ED का कड़ा विरोध- 9 केस और भागने का इतिहास

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अधिवक्ता सुशांत ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने पीठ को बताया कि स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट में 126.30 करोड़ रुपये के डायवर्जन (हेराफेरी) के पुख्ता सबूत मिले हैं। वित्तीय अपराध समाज के लिए अलग तरह का खतरा हैं, इसलिए जमानत पर विचार करते समय इन्हें अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी अनिल मिठास का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उन पर धोखाधड़ी, अमानत में खयानत और जालसाजी से जुड़े कम से कम 9 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपी का पहले भी कानूनी प्रक्रिया से भागने और फरार होने का रिकॉर्ड रहा है।

अदालत ने खारिज की जमानत

दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट से 126.30 करोड़ रुपये का फ्रॉड साफ साबित होता है। साथ ही बचाव पक्ष द्वारा सुनवाई में की जा रही देरी को भी अदालत ने गंभीरता से लिया। इन सभी तथ्यों आरोपों की गंभीरता और ईडी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने बिल्डर अनिल मिठास को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया।

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