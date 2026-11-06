दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिसमें उनकी जमानच याचिका को खारिज कर दिया गया है। उमर और इमाम फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े कथित “बड़ी साजिश” मामले में आरोपी हैं।

उमर और इमाम ने अपनी याचिकाओं में कहा कि अभियोजन पक्ष ने अब तक संरक्षित गवाहों से पूछताछ नहीं की है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई एक साल की रोक की अवधि भी समाप्त होने वाली है।

5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अन्य आरोपियों को जमानत देते हुए कहा था कि शरजील इमाम और उमर खालिद जमानत के लिए तब दोबारा आवेदन कर सकते हैं, जब संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी हो जाए या एक साल की अवधि समाप्त हो जाए। इन दोनों में से जो भी स्थिति पहले आए, उसके आधार पर वे जमानत मांग सकते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह न्यायिक अनुशासन से बंधा हुआ है और 5 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव नहीं कर सकता।

उमर खालिद और शरजील इमाम ने इससे पहले ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने तीसरी बार उनकी जमानत अर्जी खारिज की थी।

निचली अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था कि उसके पास शीर्ष अदालत के 5 जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह न तो उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है और न ही उन्हें कोई राहत दे सकता है।

जनवरी में दोनों को जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामले में उनकी भूमिका अन्य आरोपियों से अलग है और वे कथित साजिश के “वैचारिक सूत्रधार” थे।

इस केस में कुल 18 आरोपी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने 900 से अधिक गवाहों की सूची दी है। इनमें करीब 50 संरक्षित गवाह हैं।

उमर खालिद ने अपनी याचिका में कहा है कि अब तक किसी भी संरक्षित गवाह की गवाही दर्ज नहीं हुई है और एक साल की रोक की अवधि समाप्त होने वाली है।

वहीं, शरजील इमाम ने अपनी याचिका में कहा है कि एक विचाराधीन कैदी के रूप में छह साल से ज्यादा समय जेल में बिताने के बावजूद अभियोजन पक्ष अब तक एक भी गवाह की जांच नहीं कर पाया है।

खालिद और इमाम के साथ 16 अन्य लोगों को भी UAPA के तहत इस कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी बनाया गया है। दोनों को दिल्ली दंगों के पीछे कथित साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अनुसार, सभी 18 आरोपियों ने कथित तौर पर एक बड़ी साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020 में राजधानी में हिंसा हुई।

स्पेशल सेल का आरोप है कि दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद कई महीनों तक एक गहरी साजिश रची गई थी। पुलिस के अनुसार, इस कथित साजिश के तहत 23 विरोध प्रदर्शन स्थलों का निर्माण किया गया था। ये प्रदर्शन स्थल मुस्लिम बहुल इलाकों में मस्जिदों और मुख्य सड़कों के आसपास बनाए गए थे और वहां चौबीसों घंटे प्रदर्शन होते थे।

स्पेशल सेल का दावा है कि आरोपियों का मुख्य उद्देश्य विरोध प्रदर्शन को “चक्का जाम” में बदलना था। इसके लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिल्ली यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों की पर्याप्त संख्या जुटने का इंतजार किया जा रहा था।

6 मार्च को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद 16 सितंबर 2020 से 7 जून 2023 तक इस मामले में कुल पांच चार्जशीट दाखिल की गईं। फिलहाल यह मामला आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के चरण में है। अपना केस साबित करने के लिए स्पेशल सेल ने मुख्य रूप से उन WhatsApp चैट पर भरोसा किया है। जिसमें व्हाट्सऐप चैट, जिनके जरिए कथित तौर पर विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाई गई थी।

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