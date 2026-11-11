देश के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज हुए। जिसमें मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों ने भी प्रतिनिधित्व किया। उसी में एक नाम बहरुल इस्लाम का भी आता है। बहरुल इस्लाम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वक्त में कांग्रेस से दो बार राज्यसभा सांसद भी रहे और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी नियुक्त किया गया था।

बहरुल इस्लाम देश के उन न्यायाधीशों में शामिल रहे, जिन्होंने न्यायपालिका में आने से पहले राजनीति और कानून के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। उनका जन्म 1 मार्च 1918 को हुआ था। बहरुल इस्लाम ने असम के नलबाड़ी स्थित गॉर्डन हाईस्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल की। उनके पास एमए और एलएलबी की डिग्री थी।

इस्लाम ने साल 1951 में असम हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। इसके बाद 1958 में सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत शुरू की। कानून के क्षेत्र में सक्रिय रहने के साथ ही उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा।

1962 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। इसके बाद 1968 में दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और असम हाईकोर्ट, दोनों जगहों पर वकालत की।

20 जनवरी 1972 को उन्हें तत्कालीन असम और नागालैंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह हाईकोर्ट अब गुवाहाटी हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है।

11 मार्च 1979 को उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। इसके बाद 7 जुलाई 1979 को उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। हालांकि, 1 मार्च 1980 को वे इस पद से सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन उनका न्यायिक सफर यहीं नहीं रुका।

4 दिसंबर 1980 को बहरुल इस्लाम को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। उस समय उनकी सेवानिवृत्ति की निर्धारित तारीख 1 मार्च 1983 थी। इस तरह बहरुल इस्लाम का सफर वकालत से राज्यसभा, फिर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

बहरुल इस्लाम की नियुक्ति को लेकर बीजेपी उठाती रही सवाल

19 अप्रैल, 2025 में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। इस बयान के बाद राजनीतिक और न्यायिक हलकों में बहस तेज हो गई है। दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दो पोस्ट साझा कीं, जिनमें उन्होंने देश के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीशों का जिक्र किया।

निशिकांत दुबे ने अपनी एक पोस्ट में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बहरुल इस्लाम के कांग्रेस से कथित संबंधों का उल्लेख किया था। उन्होंने दावा किया था कि 1962 में उन्हें तुष्टीकरण के नाम पर राज्यसभा भेजा गया था।

दुबे के अनुसार, 1972 में उन्हें राज्यसभा से इस्तीफा दिलाए बिना हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। इसके बाद 1979 में उन्हें असम हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।

दुबे ने आरोप लगाया था कि 1980 में सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस इस्लाम को सीधे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया था कि जस्टिस इस्लाम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को खत्म कर दिया था।

भाजपा सांसद के मुताबिक, कांग्रेस ने 1983 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त करवाने के बाद तीसरी बार राज्यसभा भेजा था। हालांकि, ये निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोप हैं। इन दावों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्यों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

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जस्टिस बीवी नागरत्ना का जन्म 30 अक्टूबर 1962 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद जुलाई 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। पढ़ें पूरी खबर।