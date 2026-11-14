तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता जहांगीर खान को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके निजी आवास को गिराने पर रोक लगा दी है। जज शुभ्रा घोष ने यह आदेश इस बात पर ध्यान देने के बाद पास किया कि जहांगीर खान और उनकी पत्नी दोनों अभी जेल में हैं और वह घर को गिराने से जुड़ी किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता संबंधित समय पर न्यायिक हिरासत में था, यह तथ्य निर्विवाद है। इसके बावजूद उसे सुधार गृह में कोई नोटिस भेजने का प्रयास नहीं किया गया। हालांकि, प्राधिकरण का कहना है कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि याचिकाकर्ता हिरासत में है, लेकिन इस मुद्दे पर बाद के चरण में विचार किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता के आवासीय मकान को गिराने की आगे की कार्रवाई जारी रखने की अनुमति देने से पहले राज्य सरकार को यह साबित करना होगा कि सुनवाई अधिकारी (Hearing Officer) और कार्यकारी अधिकारी (Executive Officer), दोनों ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का नोटिस विधिवत रूप से तामील कराया था।”

इसलिए, न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई होने तक खान के मकान को और अधिक गिराए जाने पर रोक लगा दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले की अगली निर्धारित सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता के आवासीय मकान को गिराने की आगे की कार्रवाई जारी न रखें।

जहांगीर खान 8 जून से ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। उनकी कई क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें एक्सटॉर्शन, मर्डर, रॉबरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इलेक्शन क्राइम के आरोप शामिल हैं।

हाई कोर्ट में दायर एक अर्जी में जहांगीर खान ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से पता चला कि राज्य सरकार उनका घर गिराने की कोशिश कर रही है, जब इस महीने की शुरुआत में उनके बेटे ने जेल में उनसे मुलाकात की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के अधिकारियों की ये हरकतें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) का एक क्लासिक उदाहरण है, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों, खासकर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाती है।

सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने खान की तरफ से कहा कि तोड़फोड़ की सुनवाई का कोई नोटिस खान को नहीं दिया गया था। दत्ता ने राज्य के इस दावे को भी गलत बताया कि नोटिस TMC नेता की प्रॉपर्टी पर लगाए गए थे। दत्ता ने कोर्ट को यह भी बताया कि खान के घर में तोड़फोड़ की गई है और घर का मंज़ूर बिल्डिंग प्लान चोरी हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी खाली थी और डैमेज थी।

राज्य की तरफ से एडवोकेट जनरल सुरोजीत नाथ मित्रा ने पैरवी की, जिन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुनवाई के नोटिस न सिर्फ़ जहांगीर खान के घर पर चिपकाए गए थे, बल्कि इस काम की वीडियोग्राफी भी की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि खान के घर के कंस्ट्रक्शन के पक्ष में कोई मंजूरी प्लान जारी नहीं किया गया था और नोटिस मिलने के बावजूद TMC नेता किसी भी तोड़-फोड़ की सुनवाई में पेश नहीं हुए।

जस्टिस घोष ने आखिरकार राज्य को नोटिस दिए जाने के वीडियो बनाने का निर्देश दिया और आगे की तोड़-फोड़ पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय की है। इसलिए, न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई होने तक खान के मकान को और अधिक गिराए जाने पर रोक लगा दी।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मामले की अगली निर्धारित सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता के आवासीय मकान को गिराने की आगे की कार्रवाई जारी न रखें।

‘आतंक जैसी स्थिति पैदा करना चाहते थे’, संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी खारिज की

दिल्ली की एक अदालत ने 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले के दो आरोपियों मनोरंजन डी और सागर शर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया। यह दूसरी बार है जब ट्रायल कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज की है। स्पेशल एक्सक्लूसिव कोर्ट (NIA एक्ट, UAPA) की जज किरण बंसल ने 12 नवंबर को यह आदेश दिया। पढ़ें पूरी खबर।