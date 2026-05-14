पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और उनके बेटे शिरशन्या बंदोपाध्याय (जो स्वयं भी वकील हैं) के साथ वकीलों का गाउन पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं। इस दौरान टीएमसी नेता और वकील बैसवानोर चटर्जी भी उनके साथ थे। सूत्रों के अनुसार, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में पैरवी करने पहुंचीं हैं।

इससे पहले अप्रैल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ के समक्ष पेशी की थी। उन्होंने दलील दी थी कि विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग बंगाल को “निशाना” बना रहा है। बनर्जी कांग्रेस में अपने कार्यकाल के दौरान कम से कम तीन मामलों में एक वकील के रूप में अदालत में पेश हो चुकी हैं।

ममता बनर्जी ने कानून की डिग्री कहां से ली?

बनर्जी ने 1982 में जोगेश चंद्र विधि महाविद्यालय से कानून की डिग्री पूरी की। तब तक, वह पहले से ही छात्र राजनीति में सक्रिय थीं और कांग्रेस की छात्र शाखा, छात्र परिषद के लिए नियमित रूप से प्रचार करती थीं।

Our Hon’ble Chairperson Smt @MamataOfficial personally reached the Calcutta High Court today to argue in a matter concerning the widespread post-poll violence unleashed across Bengal by @BJP4Bengal.



Once again, she has shown what truly sets her apart –



She NEVER abandons the… pic.twitter.com/8OkszMxaYa — All India Trinamool Congress (@AITCofficial) May 14, 2026

वह 1983 में युवा कांग्रेस में शामिल हुईं। एक साल बाद, दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक की हत्या के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया। जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन तेज होते गए, वह युवा कांग्रेस इसमें शामिल हो गई। इसके बाद ममता बनर्जी को आंदोलन का नेतृत्व करने में मदद करने का जिम्मा सौंपा गया।

ममता बनर्जी की पिछली अदालती पेशियां

विरोध प्रदर्शनों के दौरान जब कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया तो बनर्जी ने उनके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में हस्तक्षेप किया और जमानत के लिए बालुरघाट की अदालत में याचिका दायर की।

1984 के मामले को याद करते हुए पूर्व युवा कांग्रेस नेता शंकर चक्रवर्ती, जो बाद में बनर्जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने उनसे वकील का काला गाउन उपलब्ध कराने के लिए कहने के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेशी की थी।

उन्हें याद है कि जब उन्होंने बताया कि उनके पास कानून की डिग्री है, तो उन्हें आश्चर्य हुआ था, और फिर उन्होंने खुद ही मामले की पैरवी की। अंततः अदालत ने हिरासत में लिए गए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी।

उनकी अगली महत्वपूर्ण अदालती पेशी लगभग 10 साल बाद 21 जुलाई, 1993 को कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग तक अनिवार्य मतदाता फोटो पहचान पत्र की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद हुई। पुलिस द्वारा आंसू गैस और लाठीचार्ज के प्रयोग के बाद गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें 13 लोग मारे गए। तृणमूल कांग्रेस अब इस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाती है।

हिंसा के सिलसिले में बाद में यूथ कांग्रेस के करीब 40 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और आरोप लगाया गया कि उन पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत थे। जुलाई 1996 में ममता बनर्जी गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए जमानत मांगने के लिए कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुईं।

राज्यसभा के पूर्व सांसद और वकील शेबाशीष भट्टाचार्य ने 1990 के दशक की एक और घटना को भी याद किया, जब रीजेंट पार्क पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ के बाद दिवंगत नेता पंकज बनर्जी सहित कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी ने अलीपुर की एक अदालत में जमानत याचिका पर बहस की थी। जुलाई 1997 में एक अन्य कानूनी पेशी में ममता बनर्जी ने गुप्तीपारा में पुलिस फायरिंग में हलधर मंडल की मौत के बाद चिनसुराह जिला अदालत में उनके परिवार का प्रतिनिधित्व किया।

ममता का किला ढहाने के लिए RSS ने दूसरे राज्यों से बुलाए थे 2000 कार्यकर्ता, BJP की बंगाल विजय में अहम रही संघ की भूमिका

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत में वैसे तो कई कारक रहे हैं, लेकिन एक अहम बिंदु RSS का है। बीजेपी के लिए आरएसएस ने पिछले एक दशक में शांत तरीके से जमीन पर उतरकर काम किया। संगठन में विस्तार की पुरजोर कोशिशें कीं। उसी का नतीजा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता तक पहुंच गई। पढ़ें पूरी खबर।