दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को 30 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। क्योंकि कैदी की मेडिकल रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी बांह में फ्रैक्चर है। जिससे कैदी के उन आरोपों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है कि तिहाड़ जेल के अंदर हेड वार्डन द्वारा उस पर हमला किया गया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन की खंडपीठ ने पॉक्सो मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में कैदी आशीष उर्फ ​​विक्की द्वारा दायर एक आवेदन की सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया। आशीष ने अंतरिम जमानत, सजा पर अस्थायी रोक और तत्काल चिकित्सीय जांच की मांग की थी।

याचिका में आशीष ने आरोप लगाया था कि वह तिहाड़ की सेंट्रल जेल नंबर-3 में बंद है और 26 जून को सुबह 7:11 बजे के बीच एक हेड वार्डन ने उसके साथ मारपीट की। जिससे उसके हाथ में गंभीर चोटें आईं। उसने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित हेड वार्डन पहले उससे अवैध रूप से “प्रोटेक्शन मनी” (सुरक्षा के नाम पर पैसे) मांगता था। जब उसने पैसे देने में असमर्थता जताई, तो उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई।

अदालत ने अपने पिछले आदेश में आरोपों को बेहद चिंताजनक बताते हुए सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने, एक स्वतंत्र चिकित्सा परीक्षण कराने और संबंधित हेड वार्डन की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया था। हाल ही में हुई सुनवाई में न्यायालय को सूचित किया गया कि जेल अधीक्षक ने जेल चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज (पेन ड्राइव में) और चिकित्सा रिपोर्टों से युक्त एक सीलबंद लिफाफा जमा किया था। हेड वार्डन ने भी अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की थी।

न्यायालय ने गौर किया कि अपीलकर्ता और दो अन्य कैदियों की दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में जांच की गई थी। जहां रिपोर्ट में बताया गया कि अपीलकर्ता की बाईं कोहनी (अग्रबाहु) में फ्रैक्चर हो गया था और उसकी कोहनी पर प्लास्टर लगाया गया था।

हालांकि न्यायालय ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन फिलहाल उसने कहा कि अपीलकर्ता को लगी चोटें कथित घटना की कुछ हद तक पुष्टि करती हैं। इसलिए न्यायालय ने माना कि वह अंतरिम जमानत का हकदार है और विभिन्न शर्तों के अधीन 30 दिनों के लिए उसकी रिहाई का आदेश दिया।

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि घटना में कथित तौर पर घायल हुए अन्य दो कैदियों को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में उचित चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाए।

इसके अलावा, अदालत ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में रखने का निर्देश देते हुए जेल अधीक्षक को 27 जून को अपीलकर्ता से जुड़ी एक अन्य कथित घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और एक सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया, जैसा कि हेड वार्डन की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

‘क्या निष्पक्षता का दिखना जरूरी नहीं?’ PM की अध्यक्षता वाली समिति से CEC नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस. सी. शर्मा की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 को चुनौती दी गई है। इस कानून के तहत प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की तीन सदस्यीय समिति चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती है। पढ़ें पूरी खबर।