कभी परिवार ने अपनाने से इनकार कर दिया, तो कभी समाज ने उनके लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए। घर से निकाले जाने के बाद जोया और जारा को जिंदगी चलाने के लिए सेक्स वर्क तक करना पड़ा। लेकिन आज दोनों अपनी पहचान और संघर्ष को ताकत बनाकर ट्रांसजेंडर समुदाय और दूसरे वंचित लोगों को उनके कानूनी अधिकार दिलाने में मदद कर रही हैं।

जोया और जारा आज दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) के साथ पैरा लीगल वॉलंटियर (PLV) के तौर पर काम कर रही हैं। उनका काम ट्रांसजेंडर समुदाय और समाज के दूसरे वंचित वर्गों के लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना और जरूरत पड़ने पर सरकारी अधिकारियों से मदद दिलाना है। हालांकि, यहां तक पहुंचने का दोनों का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है।

13 साल की उम्र में पिता ने घर से निकाला, दूसरों के लिए बनीं सहारा

26 साल की जोया का जन्म वरुण के रूप में हुआ था। उन्हें बचपन से ही डांस करने का शौक था, लेकिन उनके पिता और दादी को उनका रहन-सहन और व्यवहार पसंद नहीं था। दादी अक्सर उनके चलने, कपड़े पहनने और बात करने के तरीके पर ताने मारती थीं। परिवार के दूसरे लोग भी उनके पिता से शिकायत करते थे कि वह किन्नरों के साथ घूमती हैं।

एक दिन उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें डांस करने के लिए अपने घर बुलाया। रिश्तेदारों ने उनके डांस की तारीफ की और उनसे परफॉर्म करने को कहा। जोया इसके लिए तैयार हो गईं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि कोई उनका वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसके बावजूद रिश्तेदार ने उनका डांस रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो उनके पिता को दिखा दिया। यह देखकर उनके पिता इतना नाराज हुए कि उन्होंने महज 13 साल की उम्र में जोया को घर से निकाल दिया।

ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य समावेशन, अधिकारों और सहायता तक पहुंच पर केंद्रित एक जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जोया इस कार्यशाला का नेतृत्व कर रही हैं। (Express Photo by special arrangement)

घर से निकाले जाने के बाद जोया के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे में वह ट्रांसजेंडर समुदाय की एक दोस्त के साथ रहने लगीं। उनकी दोस्त आर्थिक तंगी के कारण सेक्स वर्क करती थीं। कुछ समय बाद जब जोया को लगा कि वह घर के खर्च में कोई योगदान नहीं दे पा रही हैं, तो उन्होंने भी सेक्स वर्क करना शुरू कर दिया।

हालांकि, यह काम उनके लिए आसान नहीं था। कई बार ग्राहकों ने उनके साथ मारपीट की, पैसे देने से इनकार किया और जान से मारने की धमकी तक दी। कुछ लोग उन्हें ब्लेड और चाकू दिखाकर डराते थे। जोया के मुताबिक, कई बार उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा।

करीब छह महीने बाद उनकी मां ने उन्हें फोन किया और घर लौटने के लिए कहा। लेकिन जोया ने गुस्से में कह दिया कि उनके लिए परिवार के सभी लोग मर चुके हैं। बाद में उनकी मां ने भी पिता का घर छोड़ दिया और जोया के साथ रहने लगीं। दोनों का खर्च चलाने के लिए उनकी मां ने घरेलू सहायिका के तौर पर काम करना शुरू किया।

मेकअप आर्टिस्ट से पैरा लीगल वॉलंटियर तक का सफर

जोया ने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिशें जारी रखीं। उन्हें डोरेमोन देखना पसंद था। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम किया, शादियों में मेहंदी लगाई और जरूरत पड़ने पर दोबारा सेक्स वर्क भी किया। इस दौरान उन्हें कई एनजीओ से जुड़ने का मौका मिला, जहां उन्हें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करने और अपनी पहचान को समझने में मदद मिली।

लेकिन सेक्स वर्क के अलावा दूसरी नौकरियां मिलना भी उनके लिए आसान नहीं था। एक बार जब उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू करने की कोशिश की, तो एक नौ साल की बच्ची की मां ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। उस महिला ने गुस्से में कहा, ‘अब हिजड़ा मेरी बेटी को पढ़ाएगा?’ इस घटना ने एक बार फिर समाज में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति मौजूद भेदभाव को सामने ला दिया।

साल 2017 में 17 साल की उम्र में जोया को ट्रांसजेंडर समुदाय की एक गुरु ने अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार किया। जोया ने करीब दो साल तक उनके घर पर काम किया। इस दौरान वह घर के कामों के साथ गुरु के हिसाब-किताब भी संभालती थीं।

इसके बाद साल 2023 में उन्हें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से आयोजित लोक अदालत के बारे में पता चला। यहां ट्रांसजेंडर समुदाय के एक वरिष्ठ सदस्य ने एसोसिएट मेंबर के तौर पर काम किया था। उन्हें देखकर जोया को पता चला कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी कानूनी व्यवस्था का हिस्सा बनकर दूसरों की मदद कर सकते हैं।

सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की पैरालीगल स्वयंसेवक जोया, तीस हज़ारी कोर्ट में आयोजित एक सामुदायिक जागरूकता सत्र के दौरान बताती हैं कि लोग किस तरह कानूनी सेवाओं और सहायता का लाभ उठा सकते हैं। (Express Photo by special arrangement)

इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में आवेदन किया और पैरा लीगल वॉलंटियर के तौर पर उनका चयन हो गया। आज वह सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ काम करती हैं।

जोया के मुताबिक, वह अब तक 50 से ज्यादा नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू कराने और उन्हें उनके परिवार से मिलवाने में मदद कर चुकी हैं। इनमें 8 से 17 साल की कई लड़कियां शामिल हैं। एक मामले में 15 साल की लड़की इंस्टाग्राम पर एक युवक के संपर्क में आने के बाद घर छोड़कर चली गई थी। जोया ने उस लड़की की काउंसलिंग की और करीब 28 घंटे तक उसके साथ रहीं। काफी समझाने के बाद लड़की अपने माता-पिता के साथ घर लौटने के लिए तैयार हुई।

जोया को अपने काम के दौरान कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। साल 2023 में कल्याणपुरी में छह लोगों ने उनके साथ मारपीट की और 12 हजार रुपये का मोबाइल फोन छीन लिया। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचीं, तो अगले दिन उनके पिता को भी वहां बुलाया गया। जोया का आरोप है कि जिस कॉन्स्टेबल को उनके साथ भेजा गया था, उसी ने उनके पिता के सामने उनके बारे में अपमानजनक बातें कहीं और कहा कि वह उन लोगों के पास सेक्स वर्क के लिए गई थीं।

हालांकि, दो साल बाद जब जोया की मुलाकात उसी कॉन्स्टेबल से एक पुलिस स्टेशन में हुई, जहां उनकी पैरा लीगल ड्यूटी लगी थी, तो उन्होंने उसे पुरानी घटना याद दिलाई। इस पर कॉन्स्टेबल ने उनसे माफी मांगी। जोया कहती हैं कि समाज में बराबरी की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू करने के लिए और मेहनत करने की जरूरत है।

स्कूल प्ले में पहली बार साड़ी पहनी, पिता ने की थी बेरहमी से पिटाई

जोया की तरह 28 साल की जारा की जिंदगी भी काफी संघर्षों से भरी रही है। उनका जन्म अरुण बघेल के रूप में हुआ था। उन्हें बचपन से ही अपनी पहचान को लेकर अलग महसूस होता था। जब वह सातवीं क्लास में थीं, तब स्कूल के एक नाटक में उन्हें महिला का किरदार मिला। इस दौरान उन्होंने पहली बार साड़ी पहनी थी।

जारा उस पल को आज भी याद करती हैं। उनके मुताबिक, पहली बार साड़ी पहनने का अनुभव उनके लिए बेहद खास था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें आजादी मिल गई हो। लेकिन उनकी यह खुशी परिवार को पसंद नहीं आई।

22 से 26 जुलाई 2024 तक जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित 25वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन के दौरान यूथ पैवेलियन में जारा। (Express Photo by special arrangement)

एक बार स्कूल के दूसरे नाटक के लिए जारा ने लहंगा, चूड़ियां और मेकअप किया था। वह अपनी मां को इसकी तस्वीरें दिखाना चाहती थीं, लेकिन सबसे पहले उनके पिता ने तस्वीरें देख लीं। इसके बाद उनके पिता ने उनकी बेरहमी से पिटाई की। जारा बताती हैं कि उनके पिता ने उस रात जूते-चप्पल, वाइपर और घर में रखे बर्तनों तक से उन्हें मारा था।

उनके पिता को लगता था कि शारीरिक मेहनत करने से जारा का व्यवहार बदल जाएगा। इसी वजह से उन्होंने जारा से अखबार बेचने का काम भी करवाया। इतना ही नहीं, वह उन्हें एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर के पास भी ले गए, ताकि उनका तथाकथित इलाज कराया जा सके। जारा के मुताबिक, डॉक्टर ने उनसे काफी पैसे लिए, लेकिन वह सिर्फ काउंसलिंग कर रहे थे और उन्हें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी अपनी पहचान को लेकर सोच गलत है।

परिवार में हालात इतने खराब हो गए कि जारा को भी घर छोड़ना पड़ा। वह ट्रांसजेंडर समुदाय की एक दोस्त के साथ रहने लगीं। उनके पास न नौकरी थी, न पैसे और न ही रहने के लिए अपनी कोई जगह। ऐसे में उन्होंने भी अपना गुजारा करने के लिए सेक्स वर्क शुरू कर दिया।

जारा बताती हैं कि इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और पैसों के लिए ब्लैकमेल भी किया गया। एक बार मकान मालिक ने उनके ट्रांसजेंडर होने की वजह से उन्हें किराए का घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि, एक एनजीओ से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। इस संस्था ने उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने का मौका दिया और साल 2025 में उन्होंने सोशल वर्क में मास्टर डिग्री पूरी की।

मास्टर डिग्री से जर्मनी में रिसर्च पेश करने तक पहुंचीं जारा

जारा ने पिछले साल साउथ-ईस्ट दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ पैरा लीगल वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू किया। यहां वह उन लोगों की मदद करती हैं, जिन्हें अपने कानूनी अधिकारों और न्याय पाने के तरीकों की जानकारी नहीं होती।

कानूनी सहायता के अलावा जारा ट्रांसजेंडर समुदाय की स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याओं पर रिसर्च भी कर चुकी हैं। उन्होंने अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से जुड़े शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ट्रांसजेंडर महिलाओं और एचआईवी के इलाज से जुड़ी परेशानियों पर एक रिसर्च पेपर लिखा है।

जारा अपने साथी शोधकर्ताओं के साथ अपने पोस्टर के पास खड़ी हैं। यह पोस्टर मुंबई और नई दिल्ली में HIV के साथ जी रही ट्रांस महिलाओं के लिए एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) को नियमित रूप से लेने में आने वाली बाधाओं पर केंद्रित है, जिसे जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित AIDS 2024 सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। (Express Photo by special arrangement)

इस रिसर्च में उन समस्याओं को समझने की कोशिश की गई, जिनका सामना एचआईवी के साथ जी रही ट्रांसजेंडर महिलाओं को एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) लेने और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में करना पड़ता है।

साल 2024 में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित AIDS 2024 कॉन्फ्रेंस में जारा ने इस रिसर्च को पोस्टर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने पेश किया। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था।

इसके बाद उन्हें जापान में स्कॉलरशिप के अवसर के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से सिफारिशें मिलीं और वह काम के सिलसिले में एम्स्टर्डम भी गईं। अगस्त 2026 में उन्हें नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित होने वाले वर्ल्डप्राइड 2026 स्कॉलरशिप अवसर के लिए चुना गया। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर पुरुषों के लिए भारत में स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से जुड़े उनके एक अन्य शोध का सारांश भी APACC 2026 की एब्स्ट्रैक्ट बुक में प्रकाशित करने के लिए स्वीकार किया गया।

साल 2025 में दिल्ली के बेहतरीन पैरा लीगल वॉलंटियर्स में भी जारा को शामिल किया गया। कानूनी सहायता और सामाजिक सेवा में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी बुलाया गया था, जिसमें हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए दो-दो प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

जारा ने समाज के वंचित और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपना एक संगठन भी शुरू किया है। इसके तहत मानसिक स्वास्थ्य, LGBTQIA+ समुदाय के अधिकार, ट्रांसजेंडर लोगों का सशक्तिकरण, महिलाओं की भागीदारी, लड़कियों की शिक्षा और बुजुर्गों के कल्याण जैसे मुद्दों पर काम किया जाता है।

जारा बघेल द्वारा तैयार ‘भारत में ट्रांसजेंडर पुरुषों के लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाएं’ (Health and Social Services for Transgender Men in India) शीर्षक वाले एक सार (abstract) को 11वें एशिया-पैसिफिक एड्स एंड को-इन्फेक्शन्स कॉन्फ्रेंस (APACC) 2026 में प्रकाशन के लिए स्वीकार कर लिया गया है। (Express Photo by special arrangement)

हालांकि, जारा के जीवन में आज भी एक कमी है। उनका परिवार अब तक उनकी पहचान और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उनके काम को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है। उन्हें सबसे ज्यादा दुख अपनी मां के रवैये से होता है। लेकिन अब उन्होंने दोस्तों के बीच अपना एक नया परिवार बना लिया है, जहां उन्हें अपनापन महसूस होता है।

जारा अब दुनिया की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई करना चाहती हैं। वह रिसर्च जारी रखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय और दूसरे वंचित वर्गों की समस्याओं पर काम करना चाहती हैं।

समाज के लिए मिसाल बनीं जोया और जारा

जोया और जारा की कहानी सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष और सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सही अवसर और सहयोग मिलने पर कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी बदल सकता है।

दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पूर्व सदस्य सचिव और पूर्व जज संजीव जैन ने भी दोनों के काम की सराहना की है। उनका कहना है कि समाज के किसी भी वर्ग के लोगों में आगे बढ़ने और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की क्षमता होती है, बशर्ते उन्हें सही मंच और अवसर मिले।

आज जोया उन ट्रांसजेंडर लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रही हैं, जिन्हें कभी समाज ने स्वीकार नहीं किया था। वहीं, जारा शिक्षा, रिसर्च और सामाजिक कार्यों के जरिए समुदाय के लिए नए रास्ते खोल रही हैं।

दोनों ने अपनी जिंदगी में जिस भेदभाव, हिंसा और मुश्किलों का सामना किया, अब उसी अनुभव को दूसरों की मदद करने का जरिया बना लिया है। उनकी कोशिश है कि आने वाले समय में ट्रांसजेंडर समुदाय के किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपनी पहचान की वजह से परिवार, शिक्षा, रोजगार और कानूनी मदद से वंचित न होना पड़े।

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