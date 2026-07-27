आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में दोषी ठहराए गए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को फांसी की सजा देने की मांग की गई है।

न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) ने कहा कि ये लोग बर्बर हैं। इनमें इंसानियत नहीं बची है। उन्होंने कहा कि इन्हें जेल में रखा जाना चाहिए और मौत की सजा दी जानी चाहिए।

2020 IB Official Ankit Sharma murder case | Prosecution sought capital punishment for Tahir Hussain and 4 others for murdering Ankit Sharma.



Special Public Prosecutor (SPP) said These people are savage. They did not remain human.



They should be kept behind the bars and should… — ANI (@ANI) July 27, 2026

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अदालत ने कोर्ट ने 302, 165, 188,153A, 147, 148 इन सेक्शन के तहत सभी 5 लोगों को दोषी को ठहराया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।