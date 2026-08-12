Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने एक पुलिसकर्मी की बहाली की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अगर किसी भी रैंक का कोई पुलिस अधिकारी आतंकवादियों की धमकियों से डरकर ड्यूटी करने से इनकार कर देता है, तो केवल भगवान ही इस देश को बचा सकते हैं।

जस्टिस संजय धर की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, “याचिकाकर्ता ने ड्यूटी पर न आने के लिए जो वजह बताई है, वह किसी भी तरह से स्वीकार करने लायक नहीं है।” जज ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर हेमो हामिद वानी की इस दलील को खारिज कर दिया कि उन्हें पुलिस एक्ट के तहत आम पुलिस अधिकारियों को मिलने वाली शक्तियां, विशेषाधिकार और सुरक्षा पाने का हक है।

टॉइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि किसी इलाके के लोगों को एसपीओ के तौर पर खास मकसद के लिए तब नियुक्त किया जाता है जब शांति बनाए रखने के लिए आम तौर पर तैनात फोर्स काफी नहीं होती। हाई कोर्ट ने कहा, “इस तरह एसपीओ की नियुक्ति स्थायी नहीं होती, बल्कि किसी खास आपात स्थिति से निपटने के लिए होती है।”

क्या है पूरा मामला?

वानी को 2012 में एक विशेष सुरक्षा अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। 2015 में उनकी तैनाती दक्षिण कश्मीर के शोपियां में रेशीपोरा में हुई थी। उस दौरान एक बार जब वह मेडिकल लीव पर घर गए थे तो उन्हें आतंकवादियों से जान से मारन की धमकी मिली और वह ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे।

कुछ समय बाद जब वह अपनी पोस्टिंग पर लौटे, तो उसे ड्यूटी ज्वाइन करने की इजाजत नहीं दी गई। इससे उन्हें मजबूर होकर इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के पास ले जाना पड़ा। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वानी हाई कोर्ट गए। पिछले साल अगस्त में, कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के डीजीपी को वानी की अर्जी पर फैसला लेने का निर्देश दिया। डीजीपी ने इसे खारिज कर दिया, जिससे वानी को फिर से हाई कोर्ट जाना पड़ा।

वानी ने अपनी याचिका में क्या तर्क दिया

अपनी हाई कोर्ट याचिका में वानी ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बिना किसी जांच, औपचारिक आरोप या सुनवाई के उन्हें सेवामुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर), 21 (जीवन और आजीविका का अधिकार) और 311 (मनमानी से बर्खास्तगी से सुरक्षा) के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

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