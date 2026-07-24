नाम में क्या रखा है? जिसे हम गुलाब कहते हैं। उसे किसी और नाम से भी पुकारें तो उसकी खुशबू उतनी ही मीठी रहेगी। विलियम शेक्सपियर द्वारा रोमियो और जूलियट में उन प्रसिद्ध पंक्तियों को लिखे जाने के 400 से ज्यादा वर्षों बाद दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने 18 साल पुराने अपहरण और बलात्कार के मामले में रामचंद्र नामक व्यक्ति को बरी करने से पहले 15 पृष्ठों के फैसले के शुरुआती दो पृष्ठों को उसी दार्शनिक प्रश्न को समर्पित किया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विमल कुमार यादव ने 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि-संत कबीरदास के लेखन, रामायण, भगवद गीता और हिंदू धर्म, इस्लाम और अन्य धर्मों में नामकरण की परंपराओं का हवाला देते हुए शेक्सपियर की तरह ही यह निष्कर्ष निकाला कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसके कर्मों से परिभाषित होता है, न कि उसके नाम से।

कोर्ट ने कहा, “यदि ऐसा होता कि नाम ही व्यक्तित्व का निर्धारण करते, तो भारत में हर रामचंद्र मूल्यों का रक्षक होता और मर्यादापुरुषोत्तम कहलाता। यह सब दर्शाता है कि नाम चाहे कितने भी आकर्षक, आदर्श या अर्थपूर्ण क्यों न हों, मायने नाम नहीं, बल्कि व्यक्ति रखता है।”

जस्टिस यादव ने कहा कि भारत में लंबे समय से यह प्रथा रही है कि बच्चों का नाम राम या मोहम्मद जैसे पूजनीय धार्मिक व्यक्तियों के नाम पर रखा जाता है। इस उम्मीद में कि वे उन नामों से जुड़े गुणों का अनुकरण करेंगे। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि “नाम व्यक्तित्व, आचरण और व्यवहार को निर्धारित नहीं करते।”

भगवद् गीता में वर्णित कर्मयोग के दर्शन का हवाला देते हुए जज ने कहा कि व्यक्ति के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म ही सर्वोपरि महत्व रखते हैं।

न्यायालय ने आगे कहा कि इन परिस्थितियों में गीता में भगवान कृष्ण द्वारा प्रतिपादित ‘कर्मयोग’ का दर्शन अधिक निकट, प्रत्यक्ष और व्यावहारिक प्रतीत होता है, जो कर्मों को सर्वोपरि मानता है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो या कुछ और। इसलिए इस संसार में किसी राम चंदर के पास वे सभी गुण नहीं हो सकते जो सत्ययुग के भगवान राम के पास थे और जिनका उन्होंने पालन किया।

रामचंद्र को 2006 में तब गिरफ्तार किया गया था जब एक लड़की की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र अभियोजन पक्ष के अनुसार लगभग 13 वर्ष थी, लापता हो गई है। लड़की को पांच दिन बाद राम चंदर के साथ ढूंढ लिया गया। लड़की के बयान, चिकित्सा परीक्षण और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में बलात्कार का आरोप भी जोड़ दिया।

ट्रायल कोर्ट ने अगस्त 2008 में उसे दोषी ठहराया और बलात्कार के लिए सात साल की कठोर कारावास और अपहरण के लिए एक साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई।

उच्च न्यायालय के समक्ष रामचंद्र ने दलील दी कि लड़की स्वेच्छा से उसके साथ गई थी और घटना के समय वह बालिग थी। अपील के दौरान, लड़की भी न्यायालय के समक्ष पेश हुई और उसने दावा किया कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती, क्योंकि वह स्वेच्छा से उसके साथ गई थी।

मामले पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता ने आरोपी के साथ सार्वजनिक स्थानों पर यात्रा की, नवरात्रि के दौरान भीड़भाड़ वाले कालकाजी मंदिर गई और कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई, जिससे जबरन अपहरण के आरोप पर संदेह पैदा होता है।

यह भी पाया गया कि परीक्षण के अनुसार उसकी उम्र लगभग 18.4 वर्ष थी। बलात्कार के आरोप में न्यायालय ने फोरेंसिक साक्ष्य को निर्णायक नहीं पाया और संदेह का लाभ देते हुए अपीलकर्ता को बरी कर दिया।

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