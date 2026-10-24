Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के रामबन की अदालत ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के 2005 के एक मामले में एक आतंकवादी को उम्रकैद का सजा सुनाई और कहा कि आपराधिक मुकदमों के फैसले बयानों में छोटी-मोटी कमियां या गलतियां गिनकर नहीं किए जाते हैं।

दरअसल, यह मामला 27 जुलाई 2005 को मोहम्मद शरीफ और एक अन्य शब्बीर अहमद नाम के आतंकवादी पर राशिद बोहरा के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आरोप था। इस हमले में राशिद के पांच महीने के पोते समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी।

आतंकी हमले में बच गए थे दो लोग

आतंकवादियों की फायरिंग से राशिद और उनकी बहू बुरी तरह घायल हो गए थे लेकिन उनकी जान बच गई थी। सुरक्षाबलों द्वारा मोहम्मद शरीफ को 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जबकि शब्बीर अहमद को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका और 2006 में उसकी मौत हुई थी। ऐसे में मोहम्मद शरीफ पर रामबन की कोर्ट में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक हत्या करने का केस चल रहा था।

कोर्ट ने सुनाई 2-2 उम्रकैद

इस मामले की सुनवाई के बाद रामबन के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता ने शरीफ को एक नहीं बल्कि दो उम्रकैद की सजा सुनाई। इसमें से एक उम्रकैद हत्या के लिए और दूसरी राज्य के खिलाफ अपराध की साजिश रचने के लिए है। इसके अलावा, शरीफ को जानलेवा हमले के लिए 10 साल और आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जज ने कहा कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

बचाव पक्ष की दलीलों को क्यों किया खारिज?

इस मामले में अभियोजन पक्ष लगातार सबूतों में कमियों का हवाला देकर मोहम्मद शरीफ को बचाने के प्रयास कर रहा था लेकिन बचाव पक्ष की याचिका पर जज अजय कुमार ने कहा, “मानव स्मृति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह किसी घटना को कैमरे की तस्वीर की तरह बिल्कुल सटीक दोहरा सके।”

कोर्ट ने कहा, “आम तौर पर केवल वही विरोधाभास या कमियां गवाही की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं जो घटना के मुख्य हिस्से, हमलावर की पहचान और गवाह की मौजूदगी से जुड़ी हों। समय बीतने के साथ घटना के क्रम, सटीक स्थिति, बोली गई बातों या छोटे-मोटे ब्योरे को लेकर मामूली अंतर आना स्वाभाविक है।”

बचाव पक्ष ने दिया था चश्मदीदों की गवाही में देरी का तर्क

कोर्ट में मोहम्मद शरीफ की तरफ से यह तर्क दिया गया कि चश्मदीदों गवाहों के बयान दर्ज करने में एक से चार महीने की देरी क्यों हुई? इस पर जज ने कहा, “आपराधिक मुकदमों में और खासकर उन मामलों में जिनमें क्रूर और अंधाधुंध हिंसा शामिल हो, बचाव पक्ष अक्सर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत बयान दर्ज करने में हुई देरी को हथियार बनाने की कोशिश करता है ताकि पुलिस के मामले पर शक पैदा किया जा सके। हालांकि, कानून तकनीकी बारीकियों के फेर में नहीं चलता।”

जज ने गवाही को जायज बताते हुए कहा, “जब यह देरी अत्यधिक चिकित्सीय आघात, लंबे समय तक बेहोश रहने और पीड़ितों द्वारा जिंदगी की जंग लड़ने का सीधा परिणाम हो, तो ऐसी देरी न केवल पूरी तरह से जायज है, बल्कि इसकी स्वाभाविक रूप से उम्मीद भी की जाती है।”

सात दिन तक बेहोश रहे थे चश्मदीद

अदालत ने कहा, “घायल चश्मदीद गवाहों यानी अब्दुल राशिद और उनकी बहू मशूमा बेगम के बयान दर्ज करने में हुई देरी की वजह मेडिकल और तथ्यात्मक रिकॉर्ड से पूरी तरह साफ है। राशिद को एके-47 से छह गोलियां लगी थीं, जिससे वे पूरी तरह असहाय हो गए थे और जब पड़ोसी आए तथा उन्हें जीवन बचाने के लिए जम्मू ले गए, तो वे बोल पाने की स्थिति में भी नहीं थे। अदालत ने बताया कि वह सात दिनों तक बेहोश रहे थे।”

जज ने कहा, “मशूमा पर इससे भी ज्यादा भयानक शारीरिक हमला हुआ था, उन्हें करीब 15-16 गोलियां लगी थीं।” जज ने यह भी बताया कि वह मौके पर ही बेहोश हो गईं थीं। उन्हें इलाज के लिए जम्मू ले जाया गया था और एक हफ्ते बाद ही उन्हें होश आया था।

तुरंत बयान देना क्यों संभव नहीं?

अदालत ने कहा कि CrPC की धारा 161 के तहत किसी गवाह के लिए यह जरूरी है कि उसमें जटिल और दर्दनाक घटनाओं का वर्णन करने की शारीरिक और मानसिक क्षमता हो। जज ने कहा, “इसलिए अभियोजन पक्ष का मामला ऐसा नहीं है जहां एक स्वस्थ गवाह अपनी मर्जी से एक महीने तक गांव में आराम से रुका रहा, जानबूझकर आरोपियों के नाम छुपाए और फिर अचानक उनके नाम सामने ले आया।”

उन्होंने आगे कहा, “यह सोचना भी पूरी तरह गलत है कि जिस व्यक्ति ने आतंकवादी हमले में गंभीर गोली का जख्म झेला हो, जिसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी, बेटी और छह महीने का मासूम पोता बेरहमी से मारे गए हों, और जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया हो, वह तुरंत पुलिस को कोई विस्तृत बयान देने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम रहा होगा।”

महिला ने देखी सास-जेठानी और मासूम बच्चे की मौत

मशूमा बेगम के बयान पर और अधिक सावधानी से विचार करने की जरूरत बताते हुए अदालत ने कहा, “उन्होंने अपनी आंखों के सामने खून से सने माहौल के बीच अपनी जेठानी, अपनी सास और सबसे बढ़कर अपने मासूम बच्चे को इस तरह बर्बरता से खोया था।”

अदालत ने कहा कि एक ऐसी महिला जिसने अपनी आंखों के सामने और खून से सने फर्श के बीच ऐसा भयानक और दर्दनाक मंजर देखा हो, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति की तुलना किसी साधारण आपराधिक घटना के गवाह से नहीं की जा सकती। इसके तहत अदालत ने बचाव पक्ष के चश्मदीदों के बयान देरी से दिए जाने के सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया।

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