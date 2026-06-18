टेलीग्राम ब्लॉक मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा कि टेलीग्राम अब नया डार्क वेब बनता जा रहा है, जहां अपराधी अपनी अवैध गतिविधियों को प्लानिंग कर पा रहे हैं।

केंद्र सरकार ने टेलीग्राम की याचिका का विरोध करते हुए अपना हलफनामा दायर किया है। टेलीग्राम ने अपनी याचिका में सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें नीट यूजी के री-एग्जाम से पहले 22 जून तक भारत में इसके संचालन पर रोक लगाई गई है।

नया डार्क वेब बना टेलीग्राम- केंद्र सरकार

बार एंड बेंच के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से जवाबी हलफनामे में कहा गया, “टेलीग्राम नया डार्क वेब बन गया है, जो अपराधियों को आपस में जोड़ता है। अपराधियों ने तेजी से टेलीग्राम को अपना लिया है और डीप वेब लिंक के जरिए डार्क वेब फोरम से जुड़ने वाले चैनलों पर लिंक पोस्ट कर रहे हैं, जिससे अधिकारियों के लिए अपराधियों को ट्रैक करना और उन पर कार्रवाई करना मुश्किल हो गया है।”

22 जून तक रहेगा टेलीग्राम पर बैन

सरकार ने फैसले लेते समय बताया था कि नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक में शामिल संगठित चीटिंग नेटवर्क द्वारा टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण मई 2026 में होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी एक्ट 200 की धारा 69ए के तहत एक निर्देश जारी भारत में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म तक पहुंच को 22 जून तक ब्लॉक कर दिया है।

एक अन्य आदेश में प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया गया कि वह 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों के लिए मैसेज एडिटिंग सुविधा को बंद कर दें। केंद्र सरकार ने इस कदम को 21 जून को होने वाली री-एग्जाम की निष्पक्षता के लिए जरूरी बताया।

अधिकारियों ने तर्क दिया कि टेलीग्राम चैनलों का उपयोग लीक हुए या फर्जी प्रश्न पत्रों को बांटने, धोखाधड़ी करने और प्लेटफॉर्म की एडिटिंग सुविधा के जरिए मैसेज के टाइमस्टैम्प में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा था।

सरकार ने बैन को उचित ठहराने की कोशिश की

केंद्र सरकार ने अब टेलीग्राम की याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर ऐप पर लगाए गए अस्थायी बैन को उचित ठहराने की कोशिश की है।

अन्य दलीलों के अलावा, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि “नीट माफिया” नाम से एक टेलीग्राम चैनल पहचान की गई थी, जिसके अंतिम बार जांच किए जाने पर लगभग 18,617 सब्सक्राइबर थे।

इसके अतिरिक्त, केंद्र ने तर्क दिया है कि यह प्लेटफॉर्म फोन नंबरों के बजाय बॉट्स और यूजरनेम के उपयोग को सक्षम बनाता है, जिसने इसे उन व्यक्तियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के लिए उपजाऊ जमीन बना दिया है जो अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं।

हलफनामे में आतंकवाद, बाल शोषण और साइबर धोखाधड़ी का भी जिक्र

हलफनामे में कुछ अवैध गतिविधियों में मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद, बाल शोषण, साइबर धोखाधड़ी शामिल होने की बात भी कही गई हैं।

हलफनामे में कहा गया, “आतंकवादी संगठनों की ओर से किए गए चरमपंथी हिंसक कृत्यों और अन्य कट्टरपंथी सामग्री को आतंकवादी संगठनों से जुड़े संस्थाओं द्वारा गलत सूचना फैलाने या सार्वजनिक व्यवस्था को अस्थिर करने के इरादे से टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनलों के माध्यम से किया जा रहा है ।”

सरकार ने यह भी दावा किया है कि इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम), और पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य सशुल्क मीडिया सामग्री को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों में काफी वृद्धि हुई है, जिनमें कहा गया कि धोखाधड़ी और आपराधिक साइबर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल माध्यम के रूप में किया गया था।

हलफनामे में कहा गया है, “जब इस तरह की जानकारी बार-बार दोहराई जाती है और व्यापक रूप से फैलती है, तो एकमात्र विकल्प मध्यस्थ द्वारा होस्ट की गई सभी जानकारी को ब्लॉक करना है, क्योंकि तकनीकी रूप से गैरकानूनी सामग्री को कानूनी सामग्री से अलग करना संभव नहीं है।”

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तेजस कारिया की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है।

यह भी पढ़ें: NEET Exam: ‘लाखों छात्र टेलीग्राम से पढ़ते हैं’, राहुल गांधी बोले- मोदी जी, दिखावा छोड़ माफिया पर वार करो

NEET Exam से पहले टेलीग्राम बैन किए जाने पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने X पर पोस्ट कर कहा कि टेलीग्राम बैन पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार का नया नुस्खा है। सरकार चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर पर ताला लटका रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें