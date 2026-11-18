रेस्टोरेंट में खाना खाने गए एक व्यक्ति को अपने खाने में कीड़ा मिला। जिसके बाद उसने इसकी शिकायत वहां के कर्मचारियों से की, लेकिन उसकी शिकायत पर ध्यान ने देकर रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उसे अपमानित किया और बिल का भुगतान करवाया। अब इस मामले में तेलंगाना के उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट को 13,180 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

आयोग ने साफ कहा कि दूषित भोजन परोसे जाने के मामले में उपभोक्ता को सेवा में कमी साबित करने के लिए फूड पॉइजनिंग या शारीरिक चोट का शिकार होना जरूरी नहीं है। आयोग की अध्यक्ष एम. अनुराधा और सदस्य आर. नारायण रेड्डी तथा के. चंद्रशेखर रेड्डी ने 31 अक्टूबर को सुनाए गए आदेश में यह टिप्पणी की।

खाने में मिला कीड़ा, शिकायत करने पर हुआ दुर्व्यवहार

39 वर्षीय शिकायतकर्ता पेशे से वकील हैं। उन्होंने बताया कि मार्च में वह एक बार और रेस्टोरेंट में खाना खाने और ड्रिंक्स लेने गए थे। उन्होंने खाने में थलकाया फ्राई और पुलका ऑर्डर किया था। खाना खाने के कुछ समय बाद उन्हें उसमें एक ‘प्यूपा कीड़ा’ दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से खाने की साफ-सफाई को लेकर सवाल किया, लेकिन कर्मचारियों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक को भी इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने भी सही जवाब नहीं दिया और गलत तरीके पेश आए। आरोप है कि शिकायत का समाधान करने के बजाय रेस्टोरेंट ने उन्हें 908 रुपये का बिल थमा दिया। व्यक्ति ने यह भी आरोप लगाया कि उनके वकील होने की जानकारी के बावजूद कर्मचारियों ने उनके साथ गाली-गलौज और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

उन्होंने दावा किया कि अपमानजनक व्यवहार और परिस्थितियों के कारण उन्हें मजबूरन 908 रुपये का बिल चुकाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

रेस्टोरेंट ने आरोपों का किया बचाव

रेस्टोरेंट ने वकील सी विनीत राजू के ज़रिए इस आरोप से इनकार किया कि शिकायत करने वाला मार्च में खाने-पीने की चीज़ें लेने के लिए उनके बार और रेस्टोरेंट गया था और खाने का ऑर्डर दिया था। खाना सर्व होने के बाद जब उसने उसे खाना शुरू किया, तो खाने में एक प्यूपा कीड़ा देखा गया।

रेस्टोरेंट ने इस आरोप से इनकार किया कि उसने शिकायत करने वाले को गंदी भाषा में गाली दी, जबकि उसे पता था कि वह एक वकील है, या ऐसी हालत में उसे 908 रुपये का बिल देने के लिए मजबूर किया गया था। उसने कहा कि शिकायत करने वाले ने अपनी मर्ज़ी से बिल का पेमेंट किया, पेमेंट के समय कोई विरोध नहीं जताया। रेस्टोरेंट ने आरोप लगाया कि शिकायत एक मनगढ़ंत कहानी थी, जिसे बाद में पैसे ऐंठने के लिए बनाया गया।

आयोग ने क्या कहा?

आयोग ने मामले में पेश किए गए निम्नलिखित सबूतों पर विचार किया। जिसमें खाने में मिले कीड़े की तस्वीर, रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग, खाने का बिल और रेस्टोरेंट की ओर से दिए गए बयान।

इन सबूतों के आधार पर आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता को दूषित भोजन परोसा गया था। आयोग ने कहा कि रेस्टोरेंट का यह दावा कि दिसंबर 2024 में कारोबार शुरू करने के बाद से वहां साफ-सफाई के सख्त मानकों का पालन किया जा रहा है, उसे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता।

आदेश में कहा गया कि रेस्टोरेंट में भोजन करने वाला उपभोक्ता यह अपेक्षा करने का अधिकार रखता है कि उसे परोसा जाने वाला खाना स्वच्छ और साफ-सुथरे तरीके से तैयार किया गया हो। खाने में कीड़ा मिलने से व्यक्ति को घृणा, मानसिक पीड़ा और संभावित स्वास्थ्य संबंधी खतरों की आशंका हो सकती है।”

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि खाने में कीड़ा मिलने का मामला विश्वसनीय सबूतों से साबित हो जाए, तो यह रेस्टोरेंट की ओर से न्यूनतम स्वच्छता और देखभाल के मानकों का पालन करने में विफलता मानी जाएगी।

रेस्टोरेंट को कितना मुआवजा देना होगा?

आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट को कुल 13,180 रुपये देने का निर्देश दिया। जिसमें दूषित थलकाया फ्राई की कीमत वापसी के 180 रुपये, मानसिक पीड़ा और सेवा में कमी का मुआवजा 10,000 रुपये और मुकदमे का खर्च 3,000 रुपये।

उपभोक्ताओं के लिए क्या है सीख?

यह फैसला बताता है कि रेस्टोरेंट और होटल की जिम्मेदारी केवल खाना परोसने तक सीमित नहीं है। उन्हें भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान बुनियादी स्वच्छता मानकों का पालन करना भी जरूरी है। यदि किसी उपभोक्ता को खाने में कीड़ा या कोई अन्य दूषित वस्तु मिलती है, तो वह इसकी शिकायत कर सकता है और उचित मुआवजे की मांग भी कर सकता है। ऐसे में परेशान कंज्यूमर मदद के लिए अपने-अपने राज्यों में कंज्यूमर हेल्पलाइन (तेलंगाना: 0771-2582902 ) पर संपर्क कर सकते हैं या नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल कर सकते हैं।

‘अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस शुरू’, जजों को लेकर की थी टिप्पणी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की है। अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान में आरोप लगाया था किउनके केस की सुनवाई कर रहे जज भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर।