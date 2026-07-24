दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) से संबंधित कार्य के लिए स्कूली शिक्षकों को तैनात करने के मामले में चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की पीठ ने पूछा कि क्या चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 का सहारा लेकर अपनी मनमर्जी कर सकता है। पीठ ने पूछा- अनुच्छेद 324 की आड़ में आप जो चाहें वो करते हैं?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आगे कहा कि किसी को आपके मानदेय या मुआवजे में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आपके द्वारा जारी किए गए इन निर्देशों को अनिवार्य कहा जा सकता है? क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, नहीं, नहीं, हम मुआवजा दे रहे हैं, कृपया आइए। आप उनकी छुट्टियां बर्बाद कर रहे हैं? क्या उन्हें आराम की जरूरत नहीं है?

न्यायालय ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि वह किस अधिकार के तहत स्कूल शिक्षकों को SIR में काम करने का निर्देश दे रहा है। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग उन शिक्षकों को दंडित कर सकता है जो काम नहीं करते हैं।

चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय वशिष्ठ पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और केवल 10-14% स्कूली शिक्षकों को ही मतदाता सूची संशोधन कार्यों में लगाया जाता है। वशिष्ठ ने आगे कहा कि कर्मचारियों को नियुक्त करने की चुनाव आयोग की शक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 13बी (2) से प्राप्त होती है और किसी भी असुविधा से बचने के लिए इस शक्ति का उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाता है।

हालांकि, कोर्ट ने यह पाया कि यद्यपि ईसीआई कर्मियों को “स्वयंसेवक” के रूप में संदर्भित करता है, लेकिन उनके पास एसआईआर कर्तव्यों को स्वीकार करने में कोई विकल्प नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट बयान दें कि यह स्वैच्छिक है, और हम याचिका का निपटारा कर देंगे।

जबकि चुनाव आयोग ने कहा कि शिक्षकों को केवल छुट्टियों और गैर-शिक्षण घंटों में काम करने की आवश्यकता होती है। अदालत ने पूछा कि शिक्षक किसी भी नियमित सरकारी कर्मचारी की तरह अपनी छुट्टियों के हकदार क्यों नहीं हैं और उन्हें छुट्टियों में बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) के रूप में क्यों काम करना चाहिए।

न्यायालय ने चुनाव आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करने वाला हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले पर आगे विचार करने के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की।

न्यायालय अधिवक्ता राजेश कुमार गोगना और अशोक अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें ECI के SIR ड्यूटी के लिए शिक्षकों की सेवाओं की मांग करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। यह बताया गया कि कई स्कूलों में, शिक्षण के घंटों के दौरान पूरा नियमित संकाय अनुपस्थित रहता था और कक्षाएं अतिथि शिक्षकों या असंबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा ली जाती थीं।

यह आरोप लगाया गया कि इस तरह का बोझ पूरी तरह से गरीबों के स्कूलों पर पड़ा है, जबकि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अछूते रहे हैं। यह भी कहा गया कि यह तैनाती भारतीय चुनाव आयोग बनाम सेंट मैरी स्कूल मामले में घोषित कानून के विपरीत है। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 27 को धारा 25-26 के साथ मिलाकर उल्लंघन करती है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 159 के तहत अनुरोध के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के विशाल समूह की अनदेखी करती है।

यह बताया गया कि एसआईआर का कर्तव्य छुट्टियों या गैर-शिक्षण घंटों तक सीमित नहीं है और शिक्षकों को पूरे दिन के प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना होता है। स्कूल के घंटों के दौरान घर-घर जाकर जनगणना करनी होती है और विस्तारित अवधि में डेटा-एंट्री और सत्यापन कार्य करना होता है। याचिका में बताया गया है कि इसलिए उनके स्कूली काम में व्यवधान लगातार रहता है और यह केवल मतदान दिवस तक सीमित नहीं है।

गौरतलब है कि याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिक्षकों की भर्ती भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि सरकारी स्कूलों, नगर निगम स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से शिक्षकों को वापस बुलाया जा रहा था, लेकिन किसी भी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं की गई थी।

याचिका में तर्क दिया गया कि सरकारी, नगरपालिका और सहायता प्राप्त 15 विद्यालयों के छात्र मुख्य रूप से निम्न मध्यम वर्ग और समाज के गरीब तबके से आते हैं। केवल उनकी शिक्षा ही ठप्प हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में स्कूल शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारियों का एक विशाल समूह मौजूद है। लेकिन चुनाव आयोग ने स्कूल शिक्षकों की ओर रुख करने से पहले उनकी संख्या का आकलन करने या उनका पूरी तरह से उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

‘छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए…’, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि वह छात्रों के हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2026 के कथित प्रश्नपत्र लीक मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र ने यह दलील आज नीट के प्रश्न पत्र लीक मामले में दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ के समक्ष दी। पढ़ें पूरी खबर।