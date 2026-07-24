केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सरकार ने कहा कि वह छात्रों के हितों की सुरक्षा और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2026 के कथित प्रश्नपत्र लीक मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र ने यह दलील आज नीट के प्रश्न पत्र लीक मामले में दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ के समक्ष दी ।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि वह दीर्घकालिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर नजर रखेंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो जाए। पीठ ने कहा कि हम इस मामले की निगरानी करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक व्यवस्थाएं लागू हों, हम अतिरिक्त प्रयास करेंगे।

भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले गंभीरता से देख रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बच्चों की समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता है। सर्वोच्च स्तर पर इसकी निगरानी में सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि हम इसे ऐसे नहीं चलने दे सकते। अदालत ने केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका मुख्य उद्देश्य केवल तत्काल समाधान नहीं, बल्कि परीक्षा प्रणाली में स्थायी और संस्थागत सुधार सुनिश्चित करना है।

अदालत ने कहा कि हम संस्थागत व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं। वर्षों से तदर्थ (Adhoc) व्यवस्था ही समस्या रही है। इस साल जो हुआ, उसके बाद प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। लेकिन यह केवल अस्थायी उपाय है। ऐसी स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा ही न हो।

यह याचिकाएं तब दायर की गई थीं, जब केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 3 मई को आयोजित NEET-UG 2026 परीक्षा को देशभर में प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दीर्घकालिक और संस्थागत सुधारों पर जोर दे रहा है।

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि छात्रों के हित में सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का विस्तृत जवाब जल्द ही दाखिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ प्रगति हुई है। कुछ दिनों बाद मैं पूरी जानकारी दे पाऊंगा। हम प्रिंटिंग प्रेस से लेकर छात्र को (NEET) पेपर मिलने तक की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे।

मेहता ने यह भी संकेत दिया कि सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के कामकाज में उन सुधारों को स्वीकार कर लिया है, जिनका सुझाव 2024 में नीट-यूजी परीक्षा के कथित लीक के बाद गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने दिया था। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत को बताया कि राधाकृष्णन समिति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है।

पीठ ने केंद्र से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसका जवाब पूरा हो। जिसमें भविष्य में प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए उठाए गए कदम और साथ ही इस सुझाव पर उसकी प्रतिक्रिया भी शामिल हो कि NEET को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षण के संबंध में जानकारी दें। क्या इसे स्थानांतरित किया जा सकता है, डेटा को कैसे स्थानांतरित किया जाएगा, डेटा की सुरक्षा कैसे की जाएगी? डेटा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आप हमें बताएं कि साइबर सुरक्षा कौन करेगा और इसे कैसे संचालित किया जाएगा। न्यायालय ने आगे कहा कि वह पूरे वर्ष इस मामले पर बारीकी से नजर रखेगा।

इसमें कहा गया कि शपथपत्र आने के बाद हम स्थिति का जायजा लेंगे। हम इस पर कड़ी नजर रखेंगे। हम पूरे साल इस पर नज़र रखेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्ण और व्यापक संस्थागतकरण हो।

27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार से 27 जुलाई तक अपना हलफनामा दाखिल करने की उम्मीद है। हलफनामे में भविष्य में कागजी खुलासे को रोकने के लिए उसके प्रस्तावों का विस्तृत विवरण होगा।

न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं में से एक याचिका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) द्वारा दायर की गई है। जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तन्वी दुबे कर रही हैं और जिसमें एनटीए के प्रतिस्थापन या पुनर्गठन की मांग की गई है।

अन्य याचिकाओं के साथ-साथ, याचिका में प्रश्न पत्रों को “डिजिटल रूप से लॉक” करने, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मॉडल में परिवर्तन करने और अनियमितताओं का पता लगाने के लिए केंद्रवार परिणाम प्रकाशित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सीबीटी में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। इस संबंध में सुझावों के साथ एक आवेदन भी दायर किया है।

2024 में भी NEET परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगे थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने NTA के इस रुख को स्वीकार किया था कि लीक व्यापक नहीं थी और पुनर्परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, इसने एनटीए को अधिक सतर्क रहने की चेतावनी दी और केंद्र सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय समिति को मुद्दों की जांच करने और उनका समाधान करने का निर्देश दिया। हालांकि, इस साल मई में अदालत ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि तब से एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा है। इसके बाद इसने याचिकाओं के वर्तमान बैच पर एनटीए से प्रतिक्रिया मांगी।

CJI ने मीडिया रिपोर्ट्स का किया खंडन, बोले- छात्र प्रदर्शन मामले में याचिका दाखिल ही नहीं हुई

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने छात्र प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका को सूचीबद्ध (लिस्ट) करने से इनकार करने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का शुक्रवार को खुलकर खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह गलत, गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाहीपूर्ण हैं। पढ़ें पूरी खबर।