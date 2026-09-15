दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने CJP प्रदर्शनकारी से कथित मारपीट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट के इस आदेश से उन्हें फिलहाल राहत मिली है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर अपना आदेश 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।

मामला कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की एक प्रदर्शनकारी के साथ कथित मारपीट से जुड़ा है। स्वतंत्र भारद्वाज पर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और उसके पिता के साथ मारपीट करने का आरोप है। मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।

पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललर ने यह आदेश पारित करते हुए भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, यह अंतरिम जमानत सीमित अवधि के लिए है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि स्वतंत्र ने नियमित जमानत (Regular Bail) मांगी थी।

स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दो FIR दर्ज

इससे पहले सोमवार (15 सितंबर) को कल कोर्ट को बताया गया कि भारद्वाज के खिलाफ SC/ST एक्ट और POCSO एक्ट के तहत दो FIR दर्ज हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई बंद कमरे (in-camera) में करने का फैसला किया।

अदालत को जानकारी दी गई कि भारद्वाज की गिरफ्तारी SC/ST एक्ट के तहत दर्ज FIR के मामले में हुई है ना कि POCSO एक्ट के मामले में। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारद्वाज की उस हैबियस कॉर्पस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।

भारद्वाज को 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया था। इससे कुछ घंटे पहले ही CJP ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और उनके पिता के साथ मारपीट मामले में उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी।

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने CJP प्रदर्शनकारी के नाबालिग पिता से कथित मारपीट के मामले में भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR में SC/ST (अत्याचार निवारण) एक्ट और आपराधिक धमकी की धाराएं भी जोड़ दी थीं।

भारद्वाज के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। CJP प्रदर्शनकारी के पिता से मारपीट को लेकर एक वीडियो पॉडकास्ट में किए गए उनके दावे वायरल होने के बाद भारद्वाज पुलिस की जांच के दायरे में आए थे। वीडियो में उन्होंने मारपीट करने की बात कही थी और अपने राजनीतिक संपर्कों का भी जिक्र किया था।

स्वतंत्र भारद्वाज मामले में अब तक क्या-क्या हुआ?

-स्वतंत्र भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि उन्होंने CJP प्रदर्शनकारी लड़की के पिता का सिर फोड़ दिया था और पुलिस ने उन्हें कुछ घंटों के लिए ही हिरासत में लिया था।

-इसके बाद CJP नेताओं, लड़की और उसके पिता ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद FIR में SC/ST एक्ट और अन्य गंभीर धाराएं जोड़ी गईं और भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया।

-भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए हैबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

-जमानत सुनवाई में भारद्वाज के वकील उमेश चंद्र शर्मा ने दावा किया कि गिरफ्तारी राजनीतिक वजहों से हुई और शिकायतकर्ता ने ही पहले भारद्वाज पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि इसका वीडियो भी मौजूद है। लेकिन पुलिस ने शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की।

-शिकायतकर्ता की ओर से वकील स्वाति खन्ना ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने जातिसूचक गालियां दीं और वीडियो में खुद स्वीकार किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता पर हमला किया था।

-दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शुरुआती शिकायत में जातिसूचक गाली का जिक्र नहीं था। बाद में शिकायतकर्ता का दोबारा बयान दर्ज होने पर जातिसूचक टिप्पणी का आरोप सामने आया जिसके बाद SC/ST एक्ट लगाया गया।