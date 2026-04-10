सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रेक्टिस करने वाले वकीलों को ‘पब्लिक का कीमती समय बर्बाद’ करने के खिलाफ चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील न्याय देने के सिस्टम का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि वकीलों से उम्मीद नहीं की जाती वह सिर्फ अपनी बहस करने के स्किल दिखाने के लिए सिद्धांतों के खिलाफ बहस के नियमों को तोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एन वी अंजारिया की बेंच शिकायतकर्ता रोमा आहूजा की दो क्रिमिनल अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 30 जनवरी, 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें लिमिटेशन के आधार पर 2011 की FIR रद्द कर दी गई थी।

वकील न्याय देने के सिस्टम का हिस्सा- सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने 9 अप्रैल को कहा, “वकील न्याय देने के सिस्टम का हिस्सा हैं और उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे तय सिद्धांतों के खिलाफ या तय कानून के खिलाफ बहस करने के लिए खेल के नियमों को तोड़ेंगे। जहां कानून का कोई मुद्दा पहले से तय हो चुका है, वहां बहस छोड़ देना एक प्रोफेशनल कला है। यह कोर्ट के सामने प्रोफेशनल व्यवहार में नैतिकता का हिस्सा है। सिर्फ बहस करने का हुनर दिखाने के मकसद से वकीलों को ऐसे सबमिशन देकर कोर्ट का कीमती पब्लिक टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए जो पहले से मौजूद मिसाल के खिलाफ बेकार हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने तय कानूनी बातों को मानने को एक प्रोफेशनल हुनर बताया। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बेबुनियाद दलीलें देने से कोर्ट का समय बर्बाद होता है और न्याय में देरी होती है। उन्होंने कहा कि एथिकल एडवोकेसी के लिए मुवकिल के हित और कोर्ट के प्रति ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाना ज़रूरी है। बेंच ने कहा कि जस्टिस सिस्टम न केवल जजों पर बल्कि वकीलों के ज़िम्मेदाराना कंडक्ट पर भी निर्भर करता है। जज ने कहा, “वकीलों से भी उम्मीद की जाती है कि वे उस फैसले से निकलने वाले मजबूत-ऑपरेटेड प्रीडिक्ट का सम्मान करें, जब तक कि फैसले को अलग करने के लिए कोई खास आधार मौजूद न हों।”

कानूनी मुद्दे पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अनुशासन बनाए रखने में वकीलों की भूमिका पर ज़रूरी बातें कहीं। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वकील सिर्फ़ अपने क्लाइंट के प्रतिनिधि ही नहीं हैं, बल्कि कोर्ट के अधिकारी भी हैं और न्याय देने के सिस्टम का जरूरी हिस्सा हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार जब कोई कानूनी मुद्दा संविधान बेंच द्वारा पूरी तरह से सुलझा लिया जाता है, तो वकीलों से उम्मीद की जाती है कि वे उस मिसाल का सम्मान करेंगे, जब तक कि उसे अलग करने के लिए कोई खास और सही आधार न हों।

क्या है मामला?

यह मामला 2011 की एक घटना से शुरू हुआ जिसमें IPC की धारा 323 और 341 के तहत अपराधों के लिए क्रॉस-FIRs शामिल थीं, जहां एक FIR में चार्जशीट एक साल से ज़्यादा समय से फाइल की गई थी, और कोर्ट को यह तय करना था कि क्या इस तरह की देरी कानूनी तौर पर मुकदमा चलाने पर रोक लगाती है। यह मामला 2011 की एक घटना से शुरू हुआ जिसमें दिल्ली के मोती नगर पुलिस स्टेशन में क्रॉस-FIRs दर्ज की गई थीं। हाई कोर्ट ने माना था कि चार्जशीट फाइल करने में देरी से कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) की धारा 468 के तहत रोक लगती है, जिससे कार्यवाही रद्द हो जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस राय को पलट दिया, और कहा कि हाई कोर्ट ने लिमिटेशन कानून का गलत इस्तेमाल किया था।

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