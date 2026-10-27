चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि अदालत चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, “हमें सब पता है। हम इसकी जांच करेंगे।”

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के लिए निर्धारित की है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे पर अपना जवाब पेश करने का अवसर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने से संबंधित फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

चुनाव आयोग के फैसलों में सर्वसम्मति पर सवाल

यह मामला चुनाव आयोग के कामकाज और SIR से संबंधित फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों से जुड़ा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी INDIA ब्लॉक के नेताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ए.एम. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की फाइलों में दर्ज टिप्पणियों और आंतरिक संवादों को सुरक्षित रखने का निर्देश देने की मांग की।

सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले में यह जानना महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग ने SIR कराने का फैसला किस प्रक्रिया के तहत लिया। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, आपसी विचार-विमर्श और फैसले पर सभी सदस्यों की सहमति जैसे पहलुओं की जांच जरूरी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ कर रही है।

चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या कहा?

चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त हलफनामा दाखिल किया था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR कराने के लिए जारी आदेश सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों के आधार पर जारी किए गए थे।

हलफनामे में 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी आदेशों का उल्लेख किया गया है। आयोग ने कहा कि ये फैसले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के अनुरूप लिए गए।

आयोग ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संयुक्त हलफनामे को तीनों सदस्यों, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी।

फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर भी विवाद

सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद डोला सेन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने भी चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव किया गया और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने का दावा करते हुए एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई।

हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इन दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें महज बयानबाजी बताया।

अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने इस आरोप को भ्रामक बताया कि SIR से जुड़े तीनों आदेशों के जरिए मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म-6 में संशोधन किया गया था। आयोग के मुताबिक, फॉर्म-6 में नहीं, बल्कि उसके साथ संलग्न अतिरिक्त घोषणा-पत्र में बदलाव किया गया था। इसका उद्देश्य मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया को शामिल करना था।

17 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

यह मामला चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर दायर याचिकाओं से जुड़ा है। द इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की रिपोर्ट के बाद इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। अब अदालत 17 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी। इस दौरान याचिकाकर्ता चुनाव आयोग के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल कर सकेंगे। सुनवाई में आयोग के फैसलों की प्रक्रिया, सर्वसम्मति के दावे और SIR से जुड़े बदलावों पर उठाए गए सवालों पर विचार किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: कर्नाटक सीईओ कार्यालय ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, SIR में कटे करीब एक करोड़ नाम

कर्नाटक की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई है, यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या में लगभग एक करोड़ की कमी दर्ज की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।