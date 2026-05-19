सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं पर फिर से सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में हिंदू मंदिरों और धार्मिक बंदोबस्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सोमवार को किया। यह मामला स्वामी दयानंद सरस्वती बनाम तमिलनाडु राज्य का है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने अप्रैल, 2025 में दिए गए अपने पुराने आदेश को वापस ले लिया। इस आदेश में अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा था।

अदालत के इस आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की गई थी।

2012 से लंबित इन मुख्य याचिकाओं में- तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959, आंध्र प्रदेश धर्मार्थ और हिंदू धार्मिक संस्थाएं और बंदोबस्ती अधिनियम, 1987, पुडुचेरी हिंदू धार्मिक संस्थाएं अधिनियम, 1972 और तेलंगाना हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1987 के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी।

याचिकाओं में जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है, वे आयुक्तों की शक्तियों, कार्यकारी अधिकारियों और ट्रस्टियों की नियुक्ति, मंदिर के के अकाउंट्स, सरप्लस फंड के इस्तेमाल, मंदिर की संपत्ति के हस्तांतरण और हिंदू धार्मिक संस्थानों पर राज्य के सुपरविजन से संबंधित हैं।

याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया?

याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में अदालत में तर्क दिया है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (पेशे की स्वतंत्रता), 25, 26 और 31ए का उल्लंघन करते हैं।

अप्रैल 2025 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट्स का रुख कर सकते हैं क्योंकि अलग-अलग राज्यों के कानूनों की व्यवस्था अलग-अलग हो सकती है। बेंच ने कहा था कि जिन राज्यों में ये कानून लागू हैं, वहां के हाई कोर्ट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लागू कानूनों को चुनौती देने के मामले की बेहतर जांच कर सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं के लिए मुश्किल होगा हाई कोर्ट जाना

याचिकाओं में कहा गया था कि यह मामला पिछले 13 सालों से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अब अगर अलग-अलग हाई कोर्ट्स में जाने के लिए कहा जाएगा तो इससे याचिकाकर्ताओं के लिए मुश्किल पैदा होगी। अब सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी में हिंदू मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई करेगा।

‘डॉग बाइट चिंता का विषय’

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली डॉग लवर्स की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।