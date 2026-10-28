सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​मामले में सांसद संजय राउत को 17 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिवसेना (UBT) सांसद को चीफ जस्टिस और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़े व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है।

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने पत्रकार निखिल वागले को भी 17 नवंबर को वर्चुअली पेश होने के लिए कहा। इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने बुधवार को यह आदेश दिया।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आपराधिक मामले पर याचिका दाखिल की है।

इससे पहले 16 अक्टूबर को अदालत ने वागले और राउत से कारण बताने को कहा कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए। हालांकि, पीठ ने उन्हें अदालत में पेश होने के लिए बुलाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के उस फैसले की आलोचना से जुड़ा है जिसमें उन्होंने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल को व्यक्तिगत मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर रहे थे।

पत्रकार निखिल वागले और शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुख्य न्यायाधीश के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। वागले ने CJI की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी। हालांकि बाद में उन्होंने यह पोस्ट हटा दी और अपने बयान के लिए माफी भी मांगी।

वहीं संजय राउत ने दावा किया था कि लंदन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को राजनीतिक नेताओं के साथ बैडमिंटन खेलते हुए देखा गया था। उन्होंने कहा था कि न्यायाधीश राजनीतिक नेताओं से मिल सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं और मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर का भोजन कर सकते हैं। राउत ने यह भी सवाल उठाया था कि कुछ जज इस्तीफा देने के बाद राजनीतिक दलों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जब लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए उनसे मिलने की मांग की जाती है, तो वे राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करने से इनकार कर देते हैं।

मीडिया से बातचीत के दौरान राउत ने एक और आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि न्यायाधीश बीजेपी के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उनके स्वागत में रात्रिभोज आयोजित करते हैं।

SCBA ने की अवमानना की कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने निखिल वागले और संजय राउत के बयानों को आपत्तिजनक बताते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की। इसके लिए एसोसिएशन ने अदालतों की अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(b) के तहत भारत के अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी थी।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने 15 अक्टूबर को इस मामले में सहमति दे दी। इसी दिन SCBA ने उन्हें पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुमति मांगी थी।

अपने सहमति पत्र में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके विचार में पत्रकार निखिल वागले और सांसद संजय राउत के सोशल मीडिया पोस्ट प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और विशेष रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को कम करना प्रतीत होता है। अटॉर्नी जनरल की सहमति मिलने के बाद SCBA ने दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।