सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इसे लेकर एक कानून बनाने को कहा। साथ वे पैदल चलने वालों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, उसकी सीमा तय करने और उसके रखरखाव के लिए नगर निकायों और स्थानीय संस्थाओं की जिम्मेदारी को मान्यता दें।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने कहा, “पैदल चलने का अधिकार संविधान के भाग III के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह संविधान के आर्टिकल 19(1)(d) के साथ-साथ आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) और आर्टिकल 21 में दिए गए आने-जाने की आजादी के अधिकार का एक अहम हिस्सा है। पैदल चलने के मौलिक अधिकार में तय फुटपाथ का अधिकार भी शामिल होगा। ये अधिकार प्राथमिक हैं और इन्हें मोटर वाले वाहनों से आने-जाने की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।”

पैदल चलना जीवन का एक अहम हिस्सा- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार सह-संबंधी कर्तव्य है। बेंच ने कहा, “अगर सड़कें बनाई गईं हैं, तो यह पक्का करना जिम्मेदारी है कि पैदल चलने वालों के लिए तय किए गए और अच्छी तरह से बनाए रखे गए फुटपाथ हों। शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगरपालिकाएं और यहां तक कि पंचायतें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें फुटपाथ और पैदल चलने वालों के लिए जरूरी अन्य बुनियादी ढांचे को तय करने, बनाने, बनाए रखने और सुरक्षित रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पैदल चलना जीवन का एक अहम हिस्सा है।”

आगे कहा, “तय किए गए फुटपाथ पर चलने के अधिकारी का उल्लंघन होने पर नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक और कानूनी उपाय अपनाकर नुकसान की भरपाई और मुआवजा मांग सकें। यह उपाय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत मिलने वाले उपायों से अलग है।”

पांच वर्षीय बच्चे की मौत से जुड़ा है मामला

यह फैसला पांच साल के एक बच्चे की मौत से जुड़े मोटर दुर्घटना क्लेम मामले में आया है। एक आदमी और उसका बेटा स्कूल की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आए एक टैंकर ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी कमर और शरीर का निचला हिस्सा कुचल गया। चोटों के कारण लड़के की मौत हो गई।

हाईकोर्ट ने घटाई रकम

30 मई 2016 को मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने 7.82 लाख रुपये का मुआवजा और उस पर सालाना छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया। बीमा कंपनी की अपील के बाद हाईकोर्ट ने मुआवजे की रकम घटाकर 4.70 लाख रुपये कर दी।

सुप्रीम ने दिए दो माह के अंदर चुकाने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने MACT द्वारा दिए गए मुआवजे को कम करने में गलती की है। इसलिए बेंच ने मुआवजे की रकम बढ़ाकर 11,44,628 रुपये कर दी और दो माह के अंदर राशि चुकाने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जिस सड़क पर हादसा हुआ, वहां न तो कोई फुटपाथ था और न ही पैदल यात्रियों के आने-जाने के लिए कोई क्रॉसिंग। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, शायद ये तब तक नहीं रुकेंगी जब तक हम सड़कों के इस्तेमाल से जुड़े अपने अधिकारों और उनसे जुड़ी जिम्मेदारियों के सिस्टम को नए सिरे से तय नहीं करते।

कोर्ट ने कहा, “पैदल चलने का अधिकार जीवन से जुड़ा है और हमारा संविधान इसे आर्टिकल 19 (d) के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देता है और इसकी गारंटी देता है। इस अनुच्छेद में कहा गया कि सभी नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने का अधिकार होगा।”

कोर्ट ने कहा, “आर्टिकल 19(1)(d) के तहत घूमने-फिरने का मु्ख्य अधिकार असल में पैदल चलने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार वाहनों से चलने के अधिकार से भी पहले है। इस अहम अधिकार में सुरक्षित और स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथ तक फुटपाथ तक पहुंच की गारंटी भी शामिल होनी चाहिए।”

पैदल चलने के अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पाए- एससी

कोर्ट ने कहा, यह अजीब बात है कि पैदल चलने के अधिकार को मान्यता देने और उसे सुरक्षित करने पर ध्यान नहीं दे पाए। हो सकता है कि वाहनों ने हमारी सोच पर कब्जा कर लिया हो और हमारा नगर प्रशासन ऐसी सड़कें बनाने में व्यस्त रहा हो जो गाड़ियों के लिए सही हो।

कोर्ट ने यह भी कहा, “शुरू में यह शायद बड़े लोगों की सोच का नतीजा हो, क्योंकि गाड़ियां सिर्फ उनके पास ही होती थीं। लेकिन धीरे-धीरे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी और सस्ती गाड़ियां आईं और सड़कों पर गाड़ियों का दबदबा हो गया। पैदल चलने वालों को किनारे कर दिया गया और उन्हें ड्राइवरों के लिए एक परेशानी या बाधा माना जाने लगा, जो अक्सर पैदल चलने वालों और उनके फुटपाथों पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम गाड़ियों वाली सड़कों के किनारे बने चिह्नित फुटपाथों पर पैदल चलने के मौलिक अधिकार की घोषणा कर रहे हैं।”

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प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से एक मुकदमे की फाइल कथित तौर पर गुम होने के मामले में बुधवार को कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। यह मामला तब सामने आया जब एक अधिवक्ता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस कथित घटना का उल्लेख किया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें