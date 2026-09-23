सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभाजित निर्णय सुनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच की राय बंट गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के सामने मुख्य सवाल था कि इस मामले को बड़ी यानी संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं।

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की जरूरत नहीं है और इस पर दो जजों की बेंच ही फैसला कर सकती है। वहीं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मामले को संविधान पीठ के पास भेजने के पक्ष में फैसला दिया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रथम दृष्टया कहा कि 2023 का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून स्वतंत्र चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करता हुआ नजर नहीं आता। जस्टिस दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से चयन समिति में नामित व्यक्ति से प्रधानमंत्री के खिलाफ जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

उन्होंने कहा, ”कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करने से वह स्वतंत्र संतुलन नहीं बनता जो किसी निष्पक्ष चयनकर्ता से बन सकता है। यह भूमिका काफी हद तक केवल दिखावटी रह जाती है।”

जस्टिस दत्ता ने कहा, ”स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वास्तव में स्वतंत्र चुनाव आयोग जरूरी है। सिर्फ चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका स्वतंत्र नजर आना भी जरूरी है।”

दोनों जजों की राय अलग होने के बाद जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के पास भेजा जाएगा। अब CJI तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई के लिए पांच जजों की संविधान पीठ का गठन किया जाए या नहीं। यानी दोनों जजों के बीच मतभेद के कारण अब मामले पर आगे की सुनवाई के लिए बड़ी बेंच के गठन का फैसला CJI करेंगे।

क्या है मामला

यह मामला उस कानून की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है जिसे संसद ने 2023 में पारित किया था। इस कानून में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। चयन समिति में प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी शामिल हैं।