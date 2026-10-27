सुप्रीम कोर्ट ने देश में एसिड अटैक की बढ़ती घटनाओं पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एसिड की अवैध बिक्री रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस यानी दिशा-निर्देश अपने उद्देश्य को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। अदालत ने केंद्र से एसिड की खुले बाजार में बिक्री पर रोक लगाने और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जवाबदेही तय करने को कहा है।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास और एसिड की बिक्री को कंट्रोल करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल दिशा-निर्देश जारी कर देना काफी नहीं है, बल्कि यह तय करना भी जरूरी है कि उनका पालन हो रहा है या नहीं।

‘घटनाएं बढ़ रही हैं तो नीति में कुछ गड़बड़ी है’

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद एसिड अटैक की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं और इनमें बढ़ोतरी भी हो रही है। इसका मतलब है कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है और गाइडलाइंस अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनकी अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करना जरूरी है।

CJI ने कहा कि केंद्र सरकार केवल गाइडलाइंस जारी करके और जिम्मेदारी राज्यों पर डालकर अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती। उन्होंने सवाल किया कि क्या केंद्र ने राज्यों से इस संबंध में जवाब मांगा है? क्या नियमों को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और एजेंसियों की जवाबदेही तय की गई है?

अदालत ने साफ-साफ कहा कि संवेदनशील और प्रभावशाली भाषा में सर्कुलर जारी करने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा। जरूरी है कि उनके पालन की निगरानी की जाए और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।

एसिड की खुले बाजार में बिक्री पर उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने एसिड की खुले बाजार में बिक्री की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आज कई विकल्प आसानी से और कम कीमत पर उपलब्ध हैं। ऐसे में एसिड को खुले बाजार में बेचने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए?

उन्होंने इस मामले में बांग्लादेश के कड़े कानून का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि फैक्ट्रियों में इस्तेमाल के लिए एसिड की थोक खरीद को खुदरा बिक्री से अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पता लगाने को कहा है कि एसिड खुले में बेचने की छूट असल में किन कामों के लिए दी गई थी। इसके साथ ही, कोर्ट ने एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाने की सलाह दी, जो यह पता लगा सके कि क्या इन कामों को करने के लिए अब कोई दूसरे नए तरीके या विकल्प मौजूद हैं या नहीं। अदालत ने कहा कि जहां एसिड का इस्तेमाल अनिवार्य हो, वहां उसकी बिक्री के लिए सख्त नियमन की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

केंद्र ने राज्यों को जारी किए हैं दिशा-निर्देश

सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अर्चना पाठक दवे ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यों को डिटेल्ड गाइडलाइंस भेजी हैं। राज्यों ने भी इस बारे में नियम तो बनाए हैं, लेकिन उन पर अमल बहुत कम होता है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एसिड की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने या और सख्त पाबंदियां लागू करने के विकल्पों पर निर्देश लेकर अदालत को जानकारी देगी। इनमें एसिड खरीदने वालों का रिकॉर्ड रखना और बिक्री को केवल थोक विक्रेताओं तक सीमित करना जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

इससे पहले की सुनवाई में भी केंद्र सरकार को एसिड की खुली बिक्री पर रोक लगाने के मुद्दे पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस बार समय पर निर्देश जारी करने की मांग की। उन्होंने साफ-साफ बताया कि उनका मक़सद फैक्ट्रियों में एसिड के सही इस्तेमाल में दखल देना नहीं है। अदालत ने केंद्र से यह आंकड़ा भी पेश करने को कहा कि समय के साथ एसिड अटैक की घटनाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई है।

एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास पर भी जोर

सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक पीड़ितों के इलाज के साथ-साथ उनकी देखरेख, रोजगार और सम्मानजनक जीवन पक्का करने पर भी जोर दिया। अदालत ने मामले से जुड़े एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) की ओर से पेश किए गए पीड़ित-केंद्रित पुनर्वास ढांचे को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के पास विचार के लिए भेजने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि NALSA और केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से सुझाव लेने चाहिए। इसमें एसिड अटैक से बचे लोगों को भी शामिल किया जाए, ताकि उनकी असली जरूरतों के आधार पर उनके सुधार के इंतजाम हो सकें।

कोर्ट ने सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा रही एक एसिड अटैक पीड़िता के मामले में भी अधिकारियों से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने को कहा। अदालत ने विचार करने को कहा कि क्या पीड़िता को किसी अलग कमरे में शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि उसकी मां भी उसके साथ रह सके। इस पर कोर्ट ने कहा, ‘हमें और कड़ी मेहनत करनी होगी।’

महिला वकील पर एसिड हमले का मामला भी उठा

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली एक महिला वकील का मामला भी उठाया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में उनके एक पुरुष सहकर्मी ने महिला पर एसिड फेंक दिया था। इस हमले में उनकी एक आंख की रोशनी गंभीर रूप से प्रभावित हुई।

वृंदा ग्रोवर ने अदालत को बताया कि महिला का चिकित्सा उपचार जारी है और वह तमाम मुश्किलों के बावजूद वकालत कर रही हैं। वह सम्मान और गरिमा के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि एसिड अटैक पीड़ितों की देखरेख और सुधार से जुड़े जरूरी मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, इसलिए वह इस महिला का मामला भी अदालत के सामने रखना चाहती हैं। उन्होंने रोजगार और अन्य राहत से जुड़े मुद्दों पर मामले में शामिल होने की अर्जी देते हुए अदालत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति मांगी। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत इस मामले पर जरूर विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। अब केंद्र सरकार को एसिड की बिक्री पर प्रतिबंध या सख्त नियंत्रण के विकल्पों पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। साथ ही, अदालत की निगाह इस बात पर भी रहेगी कि मौजूदा दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

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