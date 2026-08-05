सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना यूबीटी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी के अंदर बहुमत तय करने के लिए साफ तौर पर तय किए गए नियमों (स्पष्ट मानदंडों) की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि ऐसे नियम पार्टी के बंटवारे और नेताओं के पाला बदलने (दल-बदल) को लेकर बार-बार होने वाले विवादों को रोकने में मदद कर सकते हैं, खासकर उन मामलों में जहां लेजिस्लेचर पार्टी (विधानसभा या संसद के अंदर विधायक/सांसद) बंट जाती है या किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाती है।

चुनाव आयोग के फैसले को दी गई चुनौती

बार एंड बेंच के मुताबिक, यह टिप्पणी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने उद्धव ठाकरे के गुट की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं। याचिका में चुनाव आयोग के फरवरी 2023 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के गुट को असली ‘शिवसेना’ के तौर पर मान्यता दी गई थी।

2022 में शिवसेना दो गुटों में बंट गई- एक गुट का नेतृत्व ठाकरे कर रहे थे और दूसरे का एकनाथ शिंदे। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने चुनाव आयोग में याचिका दायर कर ‘शिवसेना’ नाम और ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया।

चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुनाने के लिए पार्टी के संगठनात्मक विंग की जांच के बजाय उसके विधायी विंग की मजबूती को आधार बनाया।

चुनाव आयोग ने बताया कि हालांकि उसने संगठनात्मक विंग की जांच करने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी संतोषजनक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी क्योंकि पार्टी के नए संविधान रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।

चुनाव आयोग का मानना था कि पार्टी के संगठनात्मक विंग में संख्यात्मक बहुमत के दोनों गुटों के दावे संतोषजनक नहीं थे। इसलिए, उसने इस आधार पर फैसला लिया कि विधायी विंग में किसके पास बहुमत है।

चुनाव आयोग ने पाया कि ठाकरे गुट के 15 विधायकों के मुकाबले शिंदे गुट के पास विधानसभा में 40 विधायक थे। लोकसभा में भी 18 सांसदों में से 13 ने शिंदे गुट का समर्थन किया, जबकि केवल 5 ने ठाकरे गुट का समर्थन किया। इसलिए, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें शिवसेना का नाम और ‘धनुष-बाण’ का चुनाव चिह्न अपने पास रखने की अनुमति दी। इसके बाद ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील दायर की।

किसी राजनीतिक दल के भीतर बहुमत कैसे तय किया जाना चाहिए- सीजेआई

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान, CJI सूर्यकांत ने पूछा कि किसी राजनीतिक दल के भीतर बहुमत कैसे तय किया जाना चाहिए।

CJI ने कहा कि भले ही अलग-अलग गुट चुने हुए प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों या प्राथमिक सदस्यों की संख्या जैसे अलग-अलग पैमानों का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बहुमत का आकलन करने के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, पार्टी के संविधान या किसी कानून के तहत कोई फॉर्मूला होना चाहिए। CJI ने कहा, “अगर कोई तय पैमाना हो, तो इससे काफी हद तक ऐसी स्थितियों को रोका जा सकेगा।”

लेजिस्लेचर पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक नहीं माना जा सकता- शिवसेना यूबीटी

उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुभाष देसाई मामले में इस मुद्दे को पहले ही सुलझा लिया है। उन्होंने दलील दी कि विधायक दल (लेजिस्लेचर पार्टी) को राजनीतिक दल (पॉलिटिकल पार्टी) के साथ एक नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि ‘सिंबल ऑर्डर’ के पैरा-15 के तहत चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की पहचान करने तक सीमित है, न कि पार्टी के संविधान की वैधता पर फैसला करने का।

कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि असली पार्टी कौन सी है, इसका फैसला पार्टी के संविधान और उसके संगठनात्मक ढांचे की जांच करके किया जाना चाहिए, न कि केवल विधायकों (सांसदों/विधायकों) की संख्या के आधार पर।

भारतीय राजनीति में दल-बदल का एक नया दौर- कपिल सिब्बल

कपिल सिब्बल ने आगे दलील दी कि यह मामला भारतीय राजनीति में दल-बदल के एक नए दौर को दिखाता है। उनके अनुसार, एक पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए विधायक अब चाहते हैं कि उनकी लेजिस्लेचर पार्टी (विधानसभा या संसद के भीतर वाली पार्टी इकाई) किसी दूसरे राजनीतिक समूह में विलय कर ले, जबकि मुख्य राजनीतिक पार्टी (विधानसभा या संसद के बाहर वाली पार्टी) ऐसा नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से सरकारें बदल सकती हैं, भले ही मतदाताओं ने किसी दूसरे राजनीतिक समूह को वोट दिया हो। इससे चुनावी जनादेश एक मजाक बनकर रह जाता है और प्रतिनिधि लोकतंत्र पर इसके गंभीर परिणाम बन सकते हैं।

लेजिस्लेचर पार्टी पर राजनीतिक पार्टी का नियंत्रण- जस्टिस जॉयमाल्य बागची

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी पर राजनीतिक पार्टी का नियंत्रण बना रहता है और राजनीतिक पार्टी का कोई भी वैध निर्णय, लेजिस्लेचर पार्टी के बहुमत की इच्छा पर भी हावी रहता है। बेंच ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को बनाए रखने और चुने हुए प्रतिनिधियों को राजनीतिक निर्णय लेने की कुछ छूट देने के बीच संतुलन पर भी चर्चा की।

एक समय, विवाद से जुड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए CJI ने टिप्पणी की कि स्थिति “बहुत उलझी हुई” है और बहस केवल विधायकों की स्वायत्तता के बारे में नहीं है, बल्कि राजनीतिक शक्ति के इस्तेमाल के बारे में भी है। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 6 अगस्त को होगी।

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दिल्ली में 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें