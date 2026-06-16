सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ भारतीय चुनाव आयोग (ECI) नोटिस भेजा है। एक याचिका दायर की गई थी जिसमे यह निर्देश देने की मांग की गई है कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ़ पहचान के सबूत के तौर पर किया जाए, न कि नागरिकता, रहने की जगह या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत (CJI Suryakant) और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

याचिका में कहा गया है कि पहचान सत्यापन के अलावा दूसरे कामों के लिए आधार का लगातार इस्तेमाल करना आधार एक्ट, 2016 के सेक्शन 9 के खिलाफ है। इस प्रावधान में कहा गया है कि आधार नागरिकता या रहने की जगह का सबूत नहीं है। याचिका में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के अगस्त 2023 के एक नोटिफिकेशन का भी हवाला दिया गया है, जिसमें साफ किया गया है कि आधार पहचान का सबूत है, न कि नागरिकता, पते या जन्मतिथि का।

याचिका में क्या मांग की गई?

याचिका के अनुसार इसके इस्तेमाल के दायरे पर इन कानूनी और रेगुलेटरी पाबंदियों के बावजूद, आधार को स्कूल में एडमिशन, प्रॉपर्टी के लेन-देन, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने जैसे कई दूसरे कामों के लिए उम्र, नागरिकता और रहने की जगह के सबूत के तौर पर रेगुलर तौर पर स्वीकार किया जाता है। याचिका में खास तौर पर नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म-6 में जन्म की तारीख और रहने की जगह के सबूत के तौर पर आधार के इस्तेमाल को चुनौती दी गई है।

इसको लेकर अश्विनी उपाध्याय बताते हैं कि आधार फ्रेमवर्क सभी निवासियों को एनरोल करने की इजाज़त देता है, जिसमें वे विदेशी भी शामिल हैं जो पिछले साल कम से कम 182 दिनों तक भारत में रहे हैं। इसके अलावा आधार एनरोलमेंट को काफी आसान डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट या स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधियों की सिफारिशों के ज़रिए आसान बनाया जा सकता है। याचिका में दावा किया गया है कि इससे घुसपैठियों और अवैध रूप से रहने वालों को आधार कार्ड हासिल करने और बाद में वोटर पहचान पत्र सहित दूसरे पहचान डॉक्यूमेंट हासिल करने के मौके मिलते हैं।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि ऐसे लोग आधार से लेकर राशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस तक अधिकारिक दस्तावेज की एक चेन बना लेते हैं, जिससे वे भारतीय नागरिकों के लिए बनी वेलफेयर स्कीम और दूसरे फायदे ले पाते हैं। इसमें कहा गया है कि इससे पब्लिक रिसोर्स का गलत इस्तेमाल होता है, असली फायदे पाने वाले बाहर हो जाते हैं और टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी कम हो जाती है।

‘घुसपैठियों से बचाने के लिए जरूरी

याचिका में आगे कहा गया है, “5-6 डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद, घुसपैठिए और अवैध रूप से रहने वाले न सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों की आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए बनी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठाते हैं, बल्कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए बने फायदों का भी फायदा उठाते हैं।”

अश्विनी उपाध्याय ने इस बात पर चिंता जताई है कि अगर नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरह के आसान आधार एनरोलमेंट का भारत में चुनावों की पवित्रता पर क्या असर पड़ सकता है। उनका तर्क है कि जो अवैध रूप से रहने वालों लोग आधार और दूसरे दस्तावेज लेते हैं, वे आखिरकार वोटर के तौर पर एनरोल करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे चुनावों की ईमानदारी से समझौता होता है। याचिका में आगे दावा किया गया है कि इस तरह के खराब वोटर रोल्स वोटर डिलिमिटेशन के कामों पर भी बुरा असर डाल सकते हैं, जिससे लोकसभा में समान रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत प्रभावित हो सकता है।

याचिका में कहा गया है, “एक बार जब कोई घुसपैठिया कुछ पहचान पत्र और बाद में वोटर-आईडी कार्ड बना लेता है, जो भ्रष्टाचार से प्रभावित देश में करना मुश्किल नहीं है, तो वह राज्य के चुनावों में वोट देने के लायक हो जाता है। इसलिए, वोटरों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे-जैसे वोटरों की संख्या बढ़ती है, अनजाने में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन प्रभावित होता है।”

इन चिंताओं को देखते हुए अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से यह निर्देश जारी करने की अपील की है कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ़ आधार एक्ट के सेक्शन 9 और UIDAI नोटिफिकेशन के अनुसार पहचान के सबूत के तौर पर किया जाए, न कि नागरिकता, रहने की जगह, पते या जन्मतिथि के सबूत के तौर पर। याचिका में यह भी घोषणा करने की मांग की गई है कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन में जन्मतिथि और रहने की जगह के सबूत के तौर पर आधार को स्वीकार करना आधार एक्ट के सेक्शन 9, रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 23(4) और संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, और ऐसा इस्तेमाल अमान्य होगा।

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