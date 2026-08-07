Supreme Court on Mahua Moitra News: नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को पश्चिम बंगाल पुलिस के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा कि स्वतंत्रता सेनानी ने सीने पर गोलियां खाई थीं, लेकिन सांसदों के अंडों से डर लग रहा है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। महुआ मोइत्रा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा, “कानून के तहत महुआ मोइत्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पुलिस के समक्ष पेश होने का कानूनी अधिकार है।”

महुआ मोइत्रा की तरफ से क्या तर्क दिया गया?

महुआ मोइत्रा की तरफ से कहा गया, ”पुलिस के नोटिस के मुताबिक मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के थाने में पेश होना है। पिछली बार जब मैं वहां गई थी तो दो बातें हुई थीं। पहले मुझे धमकियां मिलीं कि (मुझ पर) अंडे फेंके जाएंगे आदि और दूसरी बार, वास्तव में अंडे फेंके गए।”

इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने महुआ मोइत्रा को पुलिस के समक्ष पेश होने को कहा और मौखिक टिप्पणी में कहा, ”आप सांसद हैं। राजनीति में आने के बाद आपको अंडों से डर लगता है?” बेंच ने कहा, ”हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सीने पर गोलियां खाईं। ऐसी याचिकाएं इस अदालत के समक्ष आनी ही नहीं चाहिए।”

वापस ले ली याचिका

बेंच ने मामले पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं होने पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने याचिका वापस ले ली और न्यायालय ने इसे वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में महुआ मोइत्रा को पांच अक्टूबर तक हर प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से 21 जुलाई को अंतरिम राहत दी थी।

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