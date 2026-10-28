सर्दियों के आने से पहले एक बार फिर एयर पॉल्यूशन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गूंजा। जस्टिस विक्रम नाथ ने मामले में एक टिप्पणी करते हुए कहा कि वकील अपने घर से काम करके पॉल्यूशन की चपेट से बच सकते हैं, लेकिन जज नहीं, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मामलों की सुनवाई करने की जरूरत होती है।

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली में फिर एयर पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं। एयर पॉल्यूशन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम घर पर नहीं बैठ सकते हैं।’

17 नवंबर को सुनवाई करने की अपील

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से मामले को दिवाली के बाद 17 नवंबर को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, लेकिन प्रतिपक्ष वकील ने इस बात पर जोर दिया कि सुनवाई त्योहार से पहले की जाए क्योंकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन से स्थिति खराब है।

इंदिरा जयसिंह ने मजाक में कहा कि दिवाली से पहले दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बहुत अधिक रहता है और अनुरोध किया कि मामले को 17 नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए। इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने जवाब देते हुए कहा कि दिवाली के बाद पॉल्यूशन और खराब हो जाएगा।

उन्होंने कहा, “नहीं, दिवाली से पहले हवा साफ रहेगी। इसलिए आपको दिवाली से पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हालात और खराब हो जाएंगे।”

पॉल्यूशन झेलने के लिए तैयार हैं- वकील

इंदिरा जयसिंह ने आगे कहा कि दिवाली से पहले और बाद में भी पॉल्यूशन बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का मौका मिले, तो वह पॉल्यूशन झेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जजों को भी कोर्ट आना होगा और पॉल्यूशन का सामना करना पड़ेगा।

इस पर जस्टिस विक्रम नाथ ने वकीलों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के विकल्प का जिक्र करते हुए कहा, “हम घर पर नहीं बैठ सकते। आपके पास घर पर रहकर पॉल्यूशन से बचने का विकल्प है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते।”

दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सख्त रहा है सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट पिछले कई सालों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में एयर पॉल्यूशन और पटाखों को लेकर पैनी नजर रख रहा है। कोर्ट ने पॉल्यूशन करने वाले कारकों पर कई बार चिंता जताई है, इनमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाले धूल, पराली और कचरा जलाना शामिल हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना ​​मामले में सांसद संजय राउत को 17 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिवसेना (UBT) सांसद को चीफ जस्टिस और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़े व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें