सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अदालत में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गई थी। याचिका में इस पर विचार करने के लिए एक आयोग बनाने की भी मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि इस तरह के बदलाव कोर्ट के आदेश के जरिए नहीं किए जा सकते।

CJI सूर्यकांत ने कहा, ”ये चीजें अदालत के आदेश से नहीं होतीं। इनमें धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से सुधार किए जाते हैं। हम भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं।”

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट धीरे-धीरे क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल से जुड़ी सुविधाएं शुरू कर रहा है। CJI ने कहा, ”अब हम सभी फैसलों और रिपोर्टों का संक्षिप्त जानकारी हिंदी में दे रहे हैं। आने वाले समय में दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऐसा शुरू करेंगे। हम अपनी संस्कृति को बनाए रखेंगे और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान करेंगे।”

याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कम से कम एक आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की। इस पर जस्टिस वी. मोहना ने पूछा, ”आप संविधान में संशोधन की मांग कर रहे हैं। कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है?”

अदालत में वकील ने फिर कहा कि उनकी मांग सिर्फ आयोग के गठन को लेकर है। हालांकि, कोर्ट इस जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के लिए तैयार नहीं हुआ और इसे खारिज कर दिया।

आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 348(1)(a) के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट और सभी हाईकोर्ट की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।

वहीं अनुच्छेद 348(2) के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति की मंजूरी से हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या किसी अन्य भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देने का अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

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पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत न गुरुवार को आदेश दिया कि मिलन प्रधान को 2007 के एक मामले में गिरफ्तार नहीं माना जाए। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 12 अक्टूबर तक इस मामले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे।