सुप्रीम कोर्ट ने 100 प्रतिशत एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को मंजूरी देने के बाद ईंधन की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया है। अदालत ने पूछा कि यदि E100 ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों को अनुमति दी जाती है, तो उनकी जरूरत पूरी करने के लिए एथेनॉल की सप्लाई कैसे इंतजाम की जाएगी? एथेनॉल आवंटन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने हाल में आई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए पूछा कि जब 100 प्रतिशत एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति दी जा रही है, तो उनके लिए पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति कैसे होगी? इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि इसके लिए बड़े पैमाने पर विनिर्माण व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत होगी। अदालत ने मामले की सुनवाई अगले महीने के लिए टाल दी।

क्या है E100 ईंधन और फ्लेक्स-फ्यूल वाहन?

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए E100 ईंधन को भी शामिल किया गया है। E100 लगभग शुद्ध एथेनॉल वाला ईंधन है, जिसका इस्तेमाल इसके अनुकूल बनाए गए वाहनों में किया जा सकता है।

फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे वाहन होते हैं, जिन्हें पेट्रोल और एथेनॉल के अलग-अलग अनुपात वाले मिश्रण पर चलने के लिए तैयार किया जाता है। ये E85 जैसे ईंधन पर भी चल सकते हैं, जिसमें 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है।

हालांकि, E100 को रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने का मतलब यह नहीं है कि यह देश के सभी पेट्रोल पंपों पर आसानी से मिलने लगेगा। इसके लिए उत्पादन, वितरण और ईंधन आपूर्ति से जुड़ी व्यवस्था को भी विकसित करना होगा।

फिलहाल पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की योजना नहीं

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 अक्टूबर को कहा था कि केंद्र सरकार की फिलहाल पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा मौजूदा 20 प्रतिशत से आगे बढ़ाने की तत्काल कोई योजना नहीं है। भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है।

इसका उद्देश्य पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करना, आयात पर होने वाले खर्च को घटाना और घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ऐसे में E100 वाहनों के लिए अनुमति और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मौजूदा नीति के बीच तालमेल, ईंधन की उपलब्धता और उत्पादन क्षमता जैसे सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

किसानों को सशक्त बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को केवल ईंधन की उपलब्धता तक सीमित रखकर नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें व्यापक जनहित, पर्यावरण और किसानों के हितों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश ने किसानों को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश की बड़ी आबादी, खासकर गांवों में रहने वाले आम लोगों के हितों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने का पहलू ऐसा है, जिस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है।

अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह मामले में अपनी दलीलों के दौरान किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी बात करेंगे। सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि एथेनॉल को बढ़ावा देने से किसानों को किसी न किसी रूप में लाभ मिल सकता है। एक अन्य वकील ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति में किसानों के हितों का भी ध्यान रखा गया है।

एथेनॉल आवंटन को लेकर क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश पर पुरानी स्थिति बनाए रखने को कहा, जो एथेनॉल का कोटा बढ़ाने से जुड़ा हुआ था।

यह मामला एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी की याचिका से जुड़ा है। कंपनी का दावा था कि हाई कोर्ट का आदेश पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की राष्ट्रीय नीति को अस्थिर कर सकता है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) को एक एथेनॉल निर्माता की ओर से की गई मांग पर विचार करने और उस पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। निर्माता ने एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 के लिए आवंटन बढ़ाने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी नियमों के तहत बनाए गए और लंबे समय के समझौतों के अनुसार, जो कारखाने केवल तेल बेचने वाली कंपनियों को एथेनॉल देने के लिए पाबंद हैं, उन्हें पहले मौका देने के फायदे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई अगले महीने होगी। इस दौरान एथेनॉल की उपलब्धता, राष्ट्रीय मिश्रण नीति, उद्योग की उत्पादन क्षमता और किसानों के हित जैसे मुद्दे अहम रहेंगे।

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