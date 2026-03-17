सुप्रीम कोर्ट में इस समय 3,500 से ज्यादा जनहित याचिकाएं (PIL) लंबित हैं। मुख्य रूप से संवैधानिक व्याख्या और तात्कालिक आपराधिक अपीलों से जुड़े मामलों के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च अदालत में PIL की यह संख्या चौंकाने वाली है। इनमें से 698 याचिकाएं 10 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं। वहीं सबसे पुरानी याचिका 42 वर्षों से अब तक निपटाई नहीं जा सकी है।

कानून मंत्रालय (Law ministry) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अधिकतर लंबित जनहित याचिकाओं पर्यावरण, भूमि कानूनों और कृषि पट्टेदारी (टेनेंसी) से जुड़े मामलों से संबंधित हैं।

संवैधानिक अदालत द्वारा साल 2025 में सबसे अधिक 570 पीआईएल स्वीकार की गईं। सुप्रीम कोर्ट में पहले से 80,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं और इन पीआईएल ने देश की सर्वोच्च अदालत का बोझ और बढ़ा दिया।

पिछले पांच सालों में सुप्रीम कोर्ट ने 1,872 जनहित याचिकाओं का निपटारा किया है। लेकिन यह संख्या लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले सप्ताह लोकसभा में बताया कि 10 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित जनहित याचिकाओं (PIL) की कुल संख्या 3,525 है। PIL मामलों के निपटारे में लगने वाले औसत समय की जानकारी नहीं है।

मेघवाल ने बताया कि 2014 के बाद दाखिल लंबित PIL में सबसे अधिक 570 याचिकाएं साल 2025 में दाखिल की गईं। इसके बाद 2019 में 347, 2020 में 306 और 2026 में 293 याचिकाएं दाखिल की गईं।

42 साल पुरानी जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट में लंबित सबसे पुरानी जनहित याचिका (PIL) वर्ष 1984 में दायर की गई थी। इसके अलावा 1985 से लंबित दो अन्य याचिकाएं भी हैं। ये तीनों मामले एम.सी.मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। इनमें से दो पर्यावरण कानूनों से संबंधित हैं जबकि एक आवास और नगर निगम कानूनों से जुड़ा है।

अदालत की अवमानना (Contempt of Court) से जुड़ी दो PIL भी अदालत में लंबित है:

1. मोहम्मद हाशिम (मृतक) के मामले में इकबाल अंसारी बनाम कल्याण सिंह 2. असलम भूरे बनाम एस.बी.चौहान

ये दोनों ही मामले क्रमशः 1995 और 1996 से लंबित हैं। कई मामलों में याचिकाकर्ताओं का निधन हो चुका है लेकिन उनके मामले अब भी लंबित हैं। उदाहरण के लिए- मोहम्मद हाशिम का मामला, हराधन रॉय (मृतक) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1997), ओ. फर्नांडीस (मृतक) बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2005), शिवसेनना बनाम बी. जी. देशमुख (2010) ऐसे ही मामले हैं।

इन PIL को दायर करने वालों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) कर्नाटक के बागलकोट जिले के बिलागी के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, बिहार पुलिस एसोसिएशन, सुब्रमण्यन स्वामी, मेधा पाटकर (मध्य प्रदेश राज्य के साथ मामले में), दवा कंपनियां, बिल्डर्स और होटल व्यवसायी शामिल हैं।

भारत में जनहित याचिका पीएन भगवती ने प्रारंभ की थी। स्थिति के आधार पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। दोनों अदालतों को जनहित याचिका की समस्या का हल करने की शक्ति प्राप्त है।

हाई कोर्ट में: यदि एक हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की जाती है तो व्यक्ति को याचिका की दो कॉपी दायर करना आवश्यक है। इसी तरह, याचिका की एक अग्रिम प्रति प्रत्येक प्रतिवादी को देनी होती है जो कि विपरीत पक्ष है और सेवा के इस प्रमाण को याचिका के साथ दायर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट में: यदि सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाती है तो याचिका की पांच प्रति पक्षकार की सेवा के लिए दायर की जाने चाहिए केवल तभी जब नोटिस जारी किया जाए। इसके अलावा न्यायालय चाहे तो पत्र या चिट्ठी से मिली जानकारी को भी जनहित याचिका में परिवर्तित कर सकता है और उस पर सुनवाई कर सकता है।