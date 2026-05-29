सुप्रीम कोर्ट ने कई उच्च न्यायालयों द्वारा फैसला सुनाने में हो रही देरी से निपटने के लिए निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वो ऑर्डर रिजर्व करने के तीन महीने के अंदर फैसला सुनाए।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को जमानत याचिकाओं पर सुनवाई, आदेश सुनाना और आदेश अपलोड करने के काम को उसी दिन पूरा करने का भी निर्देश दिया।

लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाई कोर्ट्स के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश उच्च न्यायालयों के लिए “बाध्यकारी निर्देशों” के तौर पर काम करेंगे, ताकि आरक्षित मामलों में फैसले सुनाने में होने वाली देरी से बचा जा सके।