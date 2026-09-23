सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टूडेंट एक्टिविस्ट आकृति चौधरी की हिरासत के फैसले की प्रक्रिया से गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम को अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मेधा रूपम की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आकृति चौधरी की हिरासत को रद्द कर दिया था।

अदालत ने कहा था कि आकृति चौधरी को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और इस राशि को मेधा रूपम के वेतन से वसूल किया जाए।

Supreme Court orally observed that Gautam Buddha Nagar District Magistrate Medha Roopam could not be isolated from the decision-making process in the detention of student activist Akriti Chaudhary, if the NSA detention order followed the five-state process involving several… — ANI (@ANI) September 23, 2026

25 साल की आकृति चौधरी दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में ग्रेजुएट हैं और उन्हें अप्रैल, 2026 में नोएडा में हुए मजूदरों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 13 मई को आकृति चौधरी और कार्यकर्ता/पत्रकार सत्यम वर्मा के खिलाफ एनएसए लगा दिया था।

बोर्ड ने की थी हिरासत की समीक्षा- रोहतगी

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिलाधिकारी मेधा रूपम ने उन रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई की थी जो एसएचओ, डीसीपी और कमिश्नर के स्तर से होकर उनके पास आई थीं। मुकुल रोहतगी ने अदालत को यह भी बताया कि एनएसए एडवाइजरी बोर्ड ने हिरासत की समीक्षा की थी।

मेधा रूपम का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डीएम के द्वारा हिरासत का आदेश जारी करने से पहले पांच स्तर की प्रक्रिया थी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फैसला लेने की प्रक्रिया ‘ऊपर से नीचे’ तक चलती है तो डीएम को इस मामले में अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक और पुलिस शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।