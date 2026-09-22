सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान माना कि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) एक्ट-1989 के तहत सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से पहले प्रशासनिक जांच जरूरी है। कोर्ट ने इस कड़े कानून के तहत तमिलनाडु के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एक सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने जननिप्रिया और एक अन्य शख्स की अपील पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि मामले में स्पेशल कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 4 के प्रावधान के उलट, बिना किसी प्रशासनिक जांच के FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।

एससी/एसटी एक्ट में की गई थी कार्यवाही

कोर्ट ने कहा कि चूंकि SC/ST एक्ट की धारा 4 के प्रावधान के तहत जरूरी प्रशासनिक जांच नहीं की गई थी, इसलिए कार्यवाही जारी रखने का कोई कारण नहीं था। अपीलकर्ताओं के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धारा 18A के तहत कार्यवाही की गई थी।

जानकारी दे दें कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (PCR) के आदेश के आधार पर, 18 दिसंबर 2025 को त्रिची जिले के पुथानाथम पुलिस थाने में SC/ST एक्ट की धारा 4 और आईपीसी की धाराओं 161A और 167 के तहत FIR दर्ज की गई थी। साथ ही दो लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी।

जांच में एसआई ने पाया था मामला झूठा

सब-इंस्पेक्टर ने शुरुआती जांच की और पाया कि यह मामला झूठा है; आरोप सिर्फ एक सिविल विवाद के बाद जवाब देने के लिए लगाए गए थे। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर की शुरुआती जांच को मंजूरी दे दी और कोई FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद शिकायतकर्ता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड- 1973 की धारा 156(3) [जो BNSS की धारा 175(3) के समकक्ष है] के तहत स्पेशल कोर्ट गया।

इसके बाद स्पेशल कोर्ट की ओर किया रुख

शिकायतकर्ता ने स्पेशल कोर्ट में एक और याचिका दायर की, जिसमें SC/ST एक्ट की धारा 4 के तहत ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगाया गया। इस पर स्पेशल कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां हाई कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, इसके बाद अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मामलों का दिया हवाला

अपीलकर्ताओं के वकील ने कुछ मामलों का हवाला देते हुए कहा कि भले ही ‘यूनियन ऑफ इंडिया बनाम महाराष्ट्र राज्य’ मामले में डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन मामले की समीक्षा की गई थी, लेकिन ‘पृथ्वी राज चौहान’ मामले के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि SC/ST एक्ट की धारा 18A को ‘ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2014)’ मामले में तय किए गए कानून के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए।

हालाँकि, सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं द्वारा जिन फैसलों का हवाला दिया गया, वे अब प्रासंगिक नहीं हैं क्योंकि FIR दर्ज न करने का कथित अपराध होने से पहले ही 2016 में SC/ST एक्ट में धारा 4 और 2018 में धारा 18A को शामिल कर लिया गया था।

सरकारी वकील ने यह भी कहा कि FIR दर्ज की जानी चाहिए थी, खासकर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के खिलाफ अत्याचार के आरोपों से जुड़े संवेदनशील मामले में। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट की एक समान बेंच ने ‘स्टेट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली बनाम प्रवीण कुमार उर्फ प्रशांत (2024)’ मामले में धारा 4 के प्रावधान को अनिवार्य माना था, फिर भी मौजूदा मामले में आगे के निर्देशों पर विचार किया जा सकता है।

स्पेशल कोर्ट में वापस भेजने की अपील

सरकारी वकील ने कहा कि चूंकि कोई प्रशासनिक जांच नहीं हुई है, इसलिए मामले को स्पेशल कोर्ट में वापस भेजा जा सकता है। स्पेशल कोर्ट को SC/ST एक्ट के तहत अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार है और उसे प्रशासनिक जांच रिपोर्ट मंगाने का निर्देश दिया जा सकता है।

कोर्ट ने किया इनकार

कोर्ट ने कहा, “हमने देखा है कि इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने खुद ही बिना एडमिनिस्ट्रेटिव जांच के FIR दर्ज करने का आदेश दिया।” कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही एक अंतरिम आदेश ने मामले की जांच पर रोक लगा दी थी, लेकिन इससे राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिव जांच करने से नहीं रोका गया था। इसके बाद बेंच ने इस स्टेज पर एडमिनिस्ट्रेटिव जांच रिपोर्ट पाने के लिए मामले को स्पेशल कोर्ट में वापस भेजने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा, “हमारी राय है कि इस समय, सक्षम अथॉरिटी से एडमिनिस्ट्रेटिव जांच रिपोर्ट पाने के लिए मामले को स्पेशल कोर्ट में वापस भेजने की कोई जरूरत नहीं है।”

बेंच ने माना कि चूंकि सेक्शन-4 के प्रोविजो के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव जांच की जरूरी शर्त का पालन नहीं किया गया था, इसलिए कार्यवाही जारी रखने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने त्रिची जिले के पुथानाथम पुलिस स्टेशन में 18 दिसंबर 2025 को दर्ज FIR और उससे जुड़ी आगे की सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि इस मामले में आगे कोई कार्यवाही न की जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वंदे मातरम मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति अंतरात्मा के आधार पर इसकी एक या सभी अंतरे नहीं गाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होननी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब भी मांगा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें