सुप्रीम कोर्ट बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सांसद मनोज झा और कार्यकर्ता अरुण अग्रवाल की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। इन याचिकाओं में कानून के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से पूरी छूट (इम्युनिटी) देता है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्य बागची व वी मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

पीठ ने मनोज झा की ओर से पेश अधिवक्ता फौजिया शकील और अरुण अग्रवाल की ओर से पेश अधिवक्ता नेहा राठी को बताया कि कोर्ट इस मामले को इसी तरह के मुद्दे पर पहले से लंबित एक अन्य याचिका के साथ जोड़ रहा है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की है।

झा ने अपनी याचिका में ‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023’ की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। यह धारा देश की किसी भी अदालत को ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी (सिविल) या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने से रोकती है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त है या रह चुका है। यह रोक उन कार्यों पर लागू होती है जो उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए किए हैं, या जिनके बारे में कहा गया है कि वे आधिकारिक कर्तव्यों के पालन के दौरान किए गए थे।

इस अधिनियम की धारा 16 में लिखा है, ‘वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी कहा गया हो, फिर भी कोई भी अदालत किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगी और न ही जारी रखेगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त है या रह चुका है। यह रोक उनके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों या कार्यों का पालन करते समय (या ऐसा करने का दावा करते हुए) किए गए किसी भी कार्य, गतिविधि या कहे गए शब्दों पर लागू होगी।’

झा की याचिका में कहा गया है कि संसद ने एक सामान्य विधेयक में हाल ही में किए गए आधिकारिक संशोधन के जरिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को एक ऐसा व्यापक संरक्षण दे दिया है, जो उन्हें दी गई अब तक की सभी सुरक्षाओं से कहीं अधिक है। इसमें दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के मामलों से सुरक्षा शामिल है, जो उनके कार्यकाल के दौरान और उसके बाद जीवन भर बनी रहेगी। इसमें भ्रष्टाचार, दुर्भावनापूर्ण इरादों या अपराध के लिए कोई अपवाद नहीं रखा गया है और इसे हटाने का अधिकार भी किसी के पास नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि विसंगति इस बात में है कि गणतंत्र के प्रमुख यानी राष्ट्रपति पर भी उनके कार्यकाल के खत्म होने के दिन से किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जबकि एक पूर्व निर्वाचन आयुक्त पर कभी भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।

सांसद झा ने कहा कि जो काम संसद संविधान में संशोधन करके सीधे तौर पर नहीं कर सकती, उसे वह सामान्य कानून बनाकर परोक्ष रूप से भी नहीं कर सकती। संवैधानिक व्यवस्था के तहत, सामान्य कानून से छूट (इम्युनिटी) देने का फैसला खुद संविधान ही करता है। याचिका में कहा गया है कि जहां संविधान निर्माताओं का इरादा किसी पदाधिकारी को सुरक्षा देने का था, वहां उन्होंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है।

उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए अनुच्छेद 361, और विधायकों/सांसदों के लिए अनुच्छेद 105 और 194 हैं। लेकिन अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के लिए ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। संविधान निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा दी है यानी अनुच्छेद 324(5) के तहत उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, लेकिन उनका इरादा कभी भी उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट देने का नहीं था। इसी तरह, अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा कि धारा 16 के शब्दों को पढ़ने से ही पता चलता है कि इसके तहत कितनी व्यापक सुरक्षा दी गई है। यह भ्रष्टाचार, जालसाजी और अन्य गंभीर अपराधों सहित हर तरह की कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाती है।

‘दो बच्चों की शर्त अब प्रासंगिक नहीं’, चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी; बड़ी बेंच करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। अदालत ने इन कानूनों की संवैधानिक वैधता से जुड़े मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। कोर्ट का कहना है कि देश में जन्म दर लगातार घट रही है और जनसंख्या से जुड़े हालात भी बदल चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर।