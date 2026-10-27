सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) की ओर से दायर की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र को यह नोटिस जारी किया। DNPA की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने दलीलें दीं। उन्होंने बेंच के सामने कहा, ”इन प्रावधानों से न्यूजरूम का कामकाज ठप हो जाएगा।”

DNPA ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून संविधान के तहत मिले सूचना के अधिकार और बोलने व अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित करता है। एसोसिएशन का कहना है कि इस कानून के कारण पत्रकारों के लिए गड़बड़ियों और गलत कामों की जांच करना मुश्किल हो सकता है।

DNPA क्या है?

आपको बता दें कि DNPA एक ऐसा संगठन है जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इंडिया टुडे, टाइम्स ग्रुप, जी, NDTV और नेटवर्क 18 समेत 21 बड़े मीडिया संस्थानों के डिजिटल विंग शामिल हैं। संगठन का कहना है कि डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून के प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में DNPA ने DPDP एक्ट की धारा 7, 17(2), 18, 19, 27, 29, 36, 37 और 44(3) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। याचिका में DPDP नियम, 2025 के नियम 16, 17 और 23 को भी चुनौती दी गई है।

इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी।

गौर करने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल यूजर्स के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए एक प्राइवेसी कानून लागू करने की घोषणा की थी। इससे मेटा और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों का पालन करने की शर्तें और सख्त हो गई हैं। प्रकाशक का कहना है कि चूंकि मीडिया संस्थानों को इस कानून से कोई छूट नहीं दी गई है, इसलिए यह प्रेस की आजादी में दखल है।