CJI Suryakant News: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक असाधारण घटना हुई। एक अधिवक्ता ने कोर्ट रूम में प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाल दिया। अधिवक्ता अपने मामले की त्वरित सुनवाई नहीं होने से नाराज थे।

कोर्ट में कार्यवाही के दौरान सीजेआई सूर्यकांत से यहां तक कह दिया, ‘आप इस पद के लायक नहीं हैं। आप में इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।’ सुप्रीम कोर्ट में दोपहर के भोजनावकाश के बाद जैसे ही प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ सुनवाई के लिए बैठी तो अधिवक्ता ने अपने खिलाफ चल रहे अवमानना से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।

अधिवक्ता ने क्या लगाया आरोप?

अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि दो नवंबर को इस मुद्दे पर उन्होंने सीजेआइ कार्यालय को जो पत्र भेजा था, उसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने पीठ से अपने मामले की तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। इस पर न्यायमूर्ति मोहना ने कहा, ‘आप इस तरह की कोई बात नहीं कह सकते।’

इसके बाद अधिवक्ता ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना मामले का उल्लेख करने के लिए पहले माफी मांगी। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने दो नवंबर को ही सीजेआई कार्यालय को पत्र लिखा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अधिवक्ता ने कहा कि इसी वजह से उन्हें अदालत आने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सीजेआई के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी

जब अधिवक्ता अपनी बात पर अड़े रहे तो प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ‘हम देखेंगे, आप बस इंतजार करें।’ इसके बावजूद अधिवक्ता ने कथित तौर पर सीजेआइ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करना जारी रखा। अधिवक्ता ने कहा, ‘नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप इसके लायक नहीं हैं। आपमें इसके लिए जरूरी ईमानदारी नहीं है।’

पहले भी सीजेआई पर हो चुकी है आपत्तिजनक टिप्पणी

इसके बाद अदालत की वर्चुअल कार्यवाही कुछ समय के लिए रोक दी गई। गौरतलब है कि इसी वर्ष जुलाई में प्रबल प्रताप नाम के एक व्यक्ति ने भी कोर्ट रूम में हंगामा करते हुए सीजेआइ सूर्यकांत के खिलाफ आपत्तिजनक और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। साथ ही, उन्होंने सीजेआइ पर कागज के टुकड़े फेंकने का प्रयास भी किया था।

वहीं, पिछले वर्ष अक्तूबर में तत्कालीन सीजेआइ बीआर गवई के खिलाफ भी 71 वर्षीय एक अधिवक्ता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उन पर जूता फेंकने का प्रयास किया था। अधिवक्ता किशोर खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति के पुनर्स्थापन से जुड़े मामले में की गई टिप्पणी से आहत थे।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहे। अदालत ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST आरक्षित सीटों के रोटेशन (बारी-बारी से आरक्षण) की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए की। पढ़िए पूरी खबर…