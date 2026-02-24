सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने हाल ही में एक मुस्लिम छात्रा को आवास देने से इनकार करने की घटना पर कहा कि सामाजिक प्रथाएं अक्सर संवैधानिक मूल्यों से अलग होती हैं। जस्टिस भुइयां हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी की तरफ से आयोजित एक संगोष्ठी में कांस्टीट्यूशनल मोरालिटी एंड रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिश्यरी की थीम पर बोल रहे थे।

इस दौरान जस्टिस भुइयां ने अपनी बेटी की दोस्त से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया। वह दिल्ली में रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी और कैसे मकान मालकिन ने उसकी धार्मिक पहचान के बारे में पता चलने पर छात्रा को जगह देने से साफ मना कर दिया।

मुस्लिम छात्रा को आवास देने से मकान मालकिन ने कर दिया इनकार

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस भुइयां ने कहा, “वह साउथ दिल्ली में अपनी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल चला रही एक मकान मालकिन के पास गई। मकान मालकिन ने उससे उसका नाम पूछा। जब उसने अपना नाम बताया, जो कुछ साफ नहीं था, तो मकान मालकिन ने आगे पूछताछ की और उसका सरनेम पूछा और जब उसने वह बताया, तो उसकी मुस्लिम पहचान उजागर हो गई। मकान मालकिन ने उसे साफ-साफ कह दिया कि आवास उपलब्ध नहीं है और वह कोई और जगह ढूंढ ले।”

ओडिशा की एक घटना का भी किया जिक्र

जस्टिस भुइयां ने ओडिशा में मिड-डे-मील स्कीम से संबंधित एक घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ अभिभावकों ने कार्यक्रम के तहत कुक के तौर पर काम कर रही दलित महिलाओं की तरफ से तैयार किए गए खाने को अपने बच्चों को खिलाफ जाने पर आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग की कि उनके बच्चों को ऐसा खाना ना दिया जाए।

जस्टिस भुइयां ने समझाया कि इस तरह की घटनाएं सामाजिक विभाजन को दिखाती हैं और यह संवैधानिक गारंटी के बावजूद बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, “यह दो उदाहरण हैं। यह तो महज बस आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा है, जो सामाजिक दरारों की गहराई को उजागर करते हैं। वास्तव में, यह हमें एक आईना दिखाता है कि हमारे गणतंत्र के 75 साल बीत जाने के बाद भी हम संवैधानिक नैतिकता के मानदंड से कितने दूर हैं।”

न्यायमूर्ति भुइयां ने साफ किया, “संवैधानिक नैतिकता वह मानदंड है जिसका पालन करने की अपेक्षा संविधान हम सभी से करता है। संवैधानिक उद्देश्य बंधुत्व और भाईचारा है।” जस्टिस भुइयां ने जजों से यह भी आग्रह किया कि वे मुद्दों का मूल्यांकन चल रही सामाजिक राय के बजाय संवैधानिक मूल्यों के आधार पर करें।

