सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग (EC) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ने दोनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग का कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को याचिकाओं पर अंतिम फैसला आने तक कोई भी निर्णय लेने से रोकने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

CEC को मिली कानूनी सुरक्षा की भी होगी जांच

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि वह उस कानूनी प्रावधान की भी जांच कर सकती है, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद छोड़ने के बाद भी कुछ मामलों में कानूनी सुरक्षा मिली हुई है।

बेंच ने कहा, “हम सभी फैसलों की समीक्षा करेंगे। अगर कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं हुआ तो हम उसे रद्द कर देंगे। आप कोर्ट की ताकत जानते हैं।” बेंच ने यह भी बताया कि CEC को मिली छूट ऐसी है जो जजों को भी नहीं मिलती।

याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने अंतरिम तौर पर CEC ज्ञानेश कुमार को आगे कोई फैसला लेने से रोकने की मांग की। उन्होंने CEC को निलंबित करने की मांग भी की और कहा कि मतदान के अधिकार को लेकर लोगों में असुरक्षा की भावना है।

बेंच ने हालांकि कहा कि अगर CEC को निलंबित कर दिया गया तो चुनाव आयोग का कामकाज रुक जाएगा। अदालत ने सवाल किया, “फिर चुनाव कौन कराएगा?” बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को संविधान के मुताबिक अपना काम करना होगा।

‘फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए’

विकास सिंह ने कहा कि दोनों चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का काम संभाल सकते हैं। उन्होंने अदालत से यह निर्देश देने की मांग की कि आयोग में फैसले केवल सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर ही लिए जाएं।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून में इसका प्रावधान अनिवार्य है और उम्मीद की जाती है कि आयोग उसका पालन करेगा। उन्होंने कहा कि अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो अदालत ऐसे फैसलों को रद्द कर सकती है।

जस्टिस बागची ने भी कहा कि अगर रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया था, तो अदालत उस फैसले पर रोक लगा सकती है और उसे कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित कर सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अदालत सभी फैसलों को एकतरफा मानकर बिना संबंधित पक्षों को सुने कोई आदेश नहीं दे सकती।

अखबार की रिपोर्ट के आधार पर फैसला नहीं होगा

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि विवाद के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति उस खबर में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने जैसी थी। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि अदालत केवल अखबारों में छपी खबरों के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकती। उसे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के जवाब देखने होंगे। अदालत ने चुनाव आयोग और केंद्र से मामले से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी अपने जवाब में देने को कहा है।

14 बार फैसलों पर जताई गई थी आपत्ति

यह मामला 25 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद चर्चा में आया था। रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार रिकॉर्ड में आपत्ति जताई थी। दोनों का कहना था कि कुछ फैसले उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए।

इसके बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आयोग ने यह भी कहा था कि उसके सभी आदेशों को पूरा कानूनी आधार हासिल है और वे तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जारी किए गए हैं।

दूसरी याचिका भी मामले के साथ जोड़ी गई

अदालत ने एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर एक संबंधित याचिका पर भी नोटिस जारी किया और उसे राकेश कुमार सिंह की याचिका के साथ जोड़ दिया। बेंच ने कहा कि त्रिपाठी की याचिका में मांगी गई राहतें स्पष्ट तरीके से नहीं लिखी गई हैं। अदालत ने उनकी ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी से जरूरत पड़ने पर याचिका में संशोधन करने को कहा।

पटना निवासी राकेश कुमार सिंह की जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह तय करने की मांग की गई है कि क्या CEC ने उन शक्तियों का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया, जो कानूनी तौर पर पूरे चुनाव आयोग को हासिल हैं। याचिका में ऐसे फैसलों को गैर-कानूनी घोषित करने और उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि अंतिम सुनवाई तक CEC को अपने पद के कार्यों का इस्तेमाल करने से रोका जाए और इस दौरान चुनाव आयोग का काम दोनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मत राय से चलाया जाए। साथ ही, CEC का पद खाली होने पर नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए एक समिति की सिफारिश लेने की मांग की गई है।

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