सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया। यह नोटिस दिल्ली में पिछले महीने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर है। दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि इन संगठनों के विरोध प्रदर्शनों के कारण राजधानी में उनका कारोबार प्रभावित हुआ।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच दिल्ली किराना कमेटी और दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

कोर्ट ने प्रदर्शन करने वालों को पक्षकार बनाने को कहा था

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले संगठनों को भी मामले में पक्षकार बनाने को कहा था। इसके बाद व्यापारिक संगठनों ने अपनी याचिका में संशोधन किया। बुधवार को कोर्ट ने संशोधित याचिका स्वीकार करते हुए नए पक्षकार बनाए गए संगठनों को नोटिस जारी कर दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के कारण मध्य दिल्ली में कारोबार प्रभावित हुआ। उन्होंने रामलीला मैदान को भी विरोध प्रदर्शन स्थल बनाए जाने पर आपत्ति जताई।

प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाने की मांग

रोहतगी ने कहा कि रामलीला मैदान शहर के बीचोंबीच है और इसके आसपास कई थोक बाजार हैं। ऐसे में वहां विरोध प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। व्यापारियों ने प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापारिक संगठनों की इस याचिका पर उन दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई की जा सकती है जिनमें विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रशासन की ओर से लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई है। ये मामले एमए बेबी बनाम भारत संघ और इससे जुड़ी याचिकाओं के साथ 27 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्ट होने की संभावना है।

बेंच ने यह भी कहा कि पुलिस और अन्य अधिकारियों के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिकाओं पर अलग दिन सुनवाई की जाएगी।

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चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को पत्र लिखा है। इस पत्र में यह मांग की गई है कि 11 नवंबर (भैया दूज) तक राजधानी में किसी भी तरह के धरने, प्रदर्शन, रैली या प्रोटेस्ट मार्च की अनुमति बिल्कुल न दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर फिर भी किसी विरोध प्रदर्शन से व्यापार प्रभावित होता है, तो व्यापारी अपनी दुकान की चाबियां विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को भी सौंप देंगे।