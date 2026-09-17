ग्राहम स्टेन्स ट्रिपल मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह दारा सिंह को दो हफ्ते का वक्त दिया है। दारा सिंह को यह वक्त ओडिशा सरकार के समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देने के लिए दिया गया है।
दारा सिंह को 1999 में हुए ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।
इससे पहले ओडिशा सरकार ने जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच को बताया कि अपराध की गंभीरता समेत मामले के सभी तथ्यों और हालात पर विचार करने के बाद दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की अर्जी को उसने खारिज कर दिया है।
अदालत ने इस मामले की सुनवाई तीन हफ्ते बाद के लिए तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हुई सुनवाई में दारा सिंह की सजा में छूट के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला नहीं लेने को लेकर ओडिशा सरकार को फटकार लगाई थी।
25 साल से जेल में बंद है दारा सिंह
63 वर्षीय दारा सिंह 25 साल से अधिक वक्त से जेल में है। उसने 2024 में शीर्ष अदालत का रुख करते हुए समय से पहले रिहाई का अनुरोध किया था। दोषी सिंह ने दलील दी थी कि वह जेल में 24 साल से अधिक का वक्त बिता चुका है और उसे अपने कृत्य पर पछतावा है।
क्या हुआ था 1999 में?
साल 1999 में 22-23 जनवरी की दरमियानी रात क्योंझर जिले के मनोहरपुर गांव में दारा सिंह के नेतृत्व में भीड़ ने ग्राहम स्टेन्स, उनके 11 वर्षीय बेटे फिलिप और आठ वर्षीय टिमोथी पर हमला कर उनके वाहन में आग लगा दी थी।
तीन लोगों की हत्या के इस मामले में मुख्य आरोपी दारा सिंह को 2003 में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी।
ओडिशा हाई कोर्ट ने 2005 में दारा सिंह की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। स्टेन्स और उनकी पत्नी ग्लेडिस स्टेन्स मयूरभंज इवेंजेलिकल मिशनरी के साथ काम करते थे। यह मिशनरी कुष्ठ रोगियों की देखभाल करती थी।
साल 2005 में पद्म श्री से सम्मानित ग्लेडिस स्टेन्स ने कहा था कि उन्होंने अपने पति और बेटों के हत्यारों को माफ कर दिया है और उनके प्रति उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं है।