सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यायाधीशों के लिए नए दिशा-निर्देश बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, ताकि खासकर यौन अपराधों और कमजोर पीड़ितों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान ज्यादा संवेदनशीलता बरती जा सके। अदालत के अंदर पहले किए गए एक प्रयास को लेकर कुछ असंतोष था, इसलिए अब नए सिरे से काम शुरू किया जा रहा है।

10 फरवरी को जारी आदेश में मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और एनवी अंजारी की तीन जजों की बेंच ने भोपाल में मौजूद नेशनल ज्यूडिशियल काउंसिल के डायरेक्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अनिरुद्ध बोस से कहा कि वे विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार करें। इससे पहले 2023 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर लैंगिक रूढ़ियों से निपटने पर हैंडबुक पब्लिश की गई थी।

इस हैंडबुक में क्या-क्या कहा गया?

इस हैंडबुक में कहा गया है कि इसका उद्देश्य जजों और कानून से जुड़े लोगों को महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को पहचाने, समझने और उनसे लड़ने में मदद करना है। इसमें लैंगिक भेदभाव से संबंधित शब्दों की एक शब्दावली शामिल है। उनकी जगह इस्तेमाल किए जा सकने वाले बेहतर शब्द या वाक्य भी सुझाए गए हैं, ताकि याचिकाएं, आदेश और फैसले लिखते समय भाषा ज्यादा संवेदनशील और सही हो।

10 फरवरी के आदेश में कहा गया कि 2023 में जारी नियमावली में ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई है, जिसे आम लोग आसानी से नहीं समझ सकते। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नियमावली को अपनाने का प्रोसेस और इसकी कुछ सामग्री को लेकर जजों में भी असंतोष था। उनका मानना था कि इसमें दी गई कुछ बातें समस्याओं को कम करने के बजाय पुराने पूर्वाग्रहों (गलत धारणाओं) को और मजबूत कर सकती हैं।

इसकी प्रक्रिया को लेकर भी आपत्ति जताई गई। सूत्रों ने कहा, “हैंडबुक पब्लिश करने का फैसला लेने से पहले सभी न्यायाधीशों को विश्वास में लेना आवश्यक था, जिसका उन्हें पालन करना था। आदर्श रूप से इसे (हैंडबुक को) व्यापक चर्चा के लिए पूरी अदालत के सामने रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।”

हैंडबुक में समस्याग्रस्त हिस्से थे

विषयवस्तु के संदर्भ में सूत्रों ने कहा कि हैंडबुक में लैंगिक रूढ़ियों को समझाने के प्रयासों में कुछ समस्याग्रस्त हिस्से थे। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक ऐसे हिस्से की ओर इशारा किया जिसमें “यौन और यौन हिंसा के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं पर लागू होने वाली रूढ़ियों की एक उदाहरण सूची शामिल है और यह बताया गया है कि ऐसी धारणाएं गलत क्यों हैं। सूत्रों के अनुसार, इस लिस्ट के आधार पर यह धारणा प्रचलित है कि “ऊंची जाति के पुरुष दबे हुए वर्गों की महिलाओं के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहते हैं और इसलिए, दबे हुए वर्ग की महिला द्वारा ऊंची के पुरुष के खिलाफ यौन उत्पीड़न या बलात्कार का कोई भी आरोप झूठा है।”

इस हैंडबुक में आगे बताया गया है कि असलियत यह है कि बलात्कार और यौन हिंसा को लंबे समय से समाज में नियंत्रण के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। समें यह भी कहा गया है कि इतिहास में कई बार प्रमुख जाति के पुरुषों ने जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यौन हिंसा का इस्तेमाल किया है। सूत्रों ने बताया कि जजों के बीच यह मत था कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इनका प्रभाव पूरे समुदायों को निशाना बनाने जैसा होता है।

इस पुस्तिका की प्रस्तावना उस समय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखी थी। इसमें बताया गया कि इस विचार की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान हुई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के ज्ञान कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया था। पुस्तिका में ई-समिति की सामाजिक न्याय उप-समिति के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया गया है। इनमें कलकत्ता हाई कोर्ट की न्यायाधीश मौशुमी भट्टाचार्य, दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायाधीश प्रतिभा सिंह और प्रोफेसर झूमा सेन शामिल हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च और प्लानिंग सेंटर के अधिकारियों के योगदान की भी सराहना की गई है।

10 फरवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों के नजरिए और अदालत की प्रक्रियाओं में संवेदनशीलता और समझ बढ़ाने के लिए और कदम उठाना जरूरी है। अदालत ने यह भी माना कि पहले भी कई प्रयास किए गए, लेकिन उनसे उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। अदालत ने कहा कि नए दिशा-निर्देश बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि पहले क्या-क्या कोशिशें की गई थीं। इसलिए समिति से कहा गया है कि वह पुराने प्रयासों का भी अध्ययन करे।

रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा जाएगा

साथ ही अदालत ने कहा कि नए दिशा-निर्देश सरल भाषा में होने चाहिए, ताकि आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें और इस्तेमाल कर सकें। अदालत ने यह भी कहा कि इन दिशा-निर्देशों में विदेशी कानूनों या जटिल कानूनी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन्हें भारत की संस्कृति, मूल्यों और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक, जब नई समिति अपनी रिपोर्ट देगी, तो उसके आधार पर तैयार किए गए नए दिशा-निर्देशों को अपनाने से पहले सभी न्यायाधीशों की राय लेने के लिए पूरी अदालत के सामने चर्चा के लिए रखा जाएगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना के एक नायब सूबेदार की रिटायरमेंट पर फिलहाल रोक लगा दी है। नायब सूबेदार का कहना है कि उनके कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) ने रिकॉर्ड में यह दिखाया कि उन्होंने सेवा बढ़ाने के लिए फायरिंग टेस्ट दिया और उसमें फेल हो गए। लेकिन नायब सूबेदार का दावा है कि जिन तारीखों पर यह टेस्ट दिखाया गया है, उन दिनों वे छुट्टी पर थे और टेस्ट में शामिल ही नहीं हुए थे। इसलिए कोर्ट ने मामले की जांच होने तक उनकी रिटायरमेंट पर रोक लगा दी है। पढ़ें पूरी खबर…