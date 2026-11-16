देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को साफ पीने का पानी, सफाई, शौचालय, कचरा प्रबंधन और चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाएं देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने रेल मंत्रालय को निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों पर ये सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और CAG की ऑडिट रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों को लागू किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।

यह जनहित याचिका कृष्णकांत की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई थी। इसमें देशभर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर सवाल उठाए गए थे। याचिका का आधार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट नंबर 31 ऑफ 2026 थी। इस रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता की स्थिति का ऑडिट किया गया था।

512 में से 458 रेलवे स्टेशनों पर मिलीं खामियां

CAG ने देश के 16 रेलवे जोन के 512 रेलवे स्टेशनों का ऑडिट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 458 स्टेशन यानी 89 फीसदी से अधिक स्टेशनों पर एक या उससे अधिक न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं की कमी पाई गई। इन सुविधाओं में पेयजल, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्लेटफॉर्म पर शेड, पंखे, वाटर कूलर और साइनबोर्ड शामिल थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, केवल 54 रेलवे स्टेशन ही ऐसे पाए गए जहां ऑडिट में जांची गई सभी न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध थीं। CAG ने यात्री सुविधा प्रबंधन प्रणाली (Passenger Amenities Management System) के आंकड़ों का भी विश्लेषण किया था। इससे पता चला कि ये कमियां अलग-अलग श्रेणियों के स्टेशनों और रेलवे जोन में बनी हुई हैं।

पेयजल में ई-कोलाई बैक्टीरिया मिलने का भी मामला

CAG की रिपोर्ट में रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, 15 रेलवे जोन के 436 स्टेशनों पर मल्टी पैरामीटर वाटर टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं थीं। वहीं 13 जोन के 78 स्टेशनों पर पानी में अवशिष्ट क्लोरीन की जांच नहीं की गई थी।

इसके अलावा छह जोन के 59 स्टेशनों पर बैक्टीरियोलॉजिकल जांच नहीं हुई और 11 जोन के 179 स्टेशनों पर केमिकल एनालिसिस नहीं किया गया। सबसे गंभीर बात यह थी कि चार रेलवे जोन के आठ स्टेशनों पर वाटर कूलर के पानी के नमूनों में ई-कोलाई बैक्टीरिया पाया गया था।

शौचालय और मेडिकल सुविधाओं की भी कमी

ऑडिट में पाया गया कि 512 में से 15 रेलवे स्टेशनों पर कार्यशील शौचालय उपलब्ध नहीं थे। 144 स्टेशनों के 334 प्लेटफॉर्म पर पे एंड यूज शौचालय की सुविधा नहीं थी। इसके अलावा 441 रेलवे स्टेशनों पर इमरजेंसी मेडिकल रूम या निर्धारित मेडिकल बॉक्स में से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

रिपोर्ट में दिव्यांग यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाओं की कमी, कचरा प्रबंधन और स्टेशन की सफाई व्यवस्था में खामियों का भी जिक्र किया गया था।

बजट होने के बावजूद यात्री सुविधाओं पर खर्च नहीं हुई पूरी राशि

CAG ने यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित बजट का 36 से 44 फीसदी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 5956 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए।

ऑडिट में जांचे गए यात्री सुविधा से जुड़े कार्यों में से केवल 41 फीसदी ही तय समयसीमा में पूरे हुए जबकि 59 फीसदी कार्यों में देरी हुई।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि रेलवे स्टेशनों पर इन सुविधाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित ना रखा जाए बल्कि जमीन पर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए समयबद्ध कार्ययोजना, नियमित निरीक्षण, पारदर्शी निगरानी व्यवस्था और लापरवाही करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी।