Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। इस वकील ने सोमवार को अदालत की कार्यवाही के दौरान सीजेआई सूर्यकांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की याचिका दायर करने के लिए उन्होंने अटॉर्नी जनरल से सहमति ले ली है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, एससीबीए ने बेंच से आग्रह किया कि इस नई याचिका को शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की मांग करने वाली एससीबीए की पिछली याचिकाओं के साथ में जोड़ दिया जाए। सीजेआई ने भरोसा दिया कि इस नई याचिका को 18 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा।

आखिर क्या है पूरा मामला?

अब पूरे मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सीजेआई के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया गया था। वकील ने मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने आकर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।

उसने बताया कि उसने 2 नवंबर को सीजेआई के कार्यालय में एक मामला सौंपा था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब मुख्य न्यायाधीश ने उसे इंतजार करने के लिए कहा, तो वकील ने मना कर दिया और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा, “आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके लायक नहीं हैं।” इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने वकील को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…