सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जरूरी दवाओं पर भारी मार्क-अप को लेकर केंद्र सरकार और प्राइवेट अस्पतालों से तीखे सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने नॉन-शेड्यूल्ड दवाओं और मेडिकल कंज्यूमेबल्स पर प्राइस रेगुलेशन और ट्रेड मार्जिन कैप की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

बार एंड बेंच के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच कर रही थी। कोर्ट ने मौजूदा प्राइसिंग सिस्टम की जमकर आलोचना की और हॉस्पिटल के अधिक मार्जिन को लूट और डकैती बताया।

की गई थी कीमत पर सख्त कंट्रोल और मार्जिन कैप लगाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट एक वकील किशन चंद जैन की दायर एक पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में लिटिगेशन में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) के तहत जेनेरिक दवाओं के प्रिस्क्रिपशन को जरूरी बनाने, नॉन शेड्यूल्ड दवाओं पर शुरुआती कीमत पर सख्त कंट्रोल और मेडिकल डिवाइस पर कानूनी मार्जिन कैप लगाने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने शेयर की एक घटना

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक ड्रग डीलर से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना भी शेयर की, जिसकी पत्नी का एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में कैंसर का इलाज चल रहा था।

कोर्ट ने डीलर के हवाले से कहा, “एक ऐसी जानकारी जो सभी को बहुत परेशान कर सकती है। कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले एक इंजेक्शन के मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर की पत्नी कैंसर से पीड़ित थीं। उनका इलाज एक बहुत ही नामी अस्पताल में चल रहा था। हम अस्पताल का नाम नहीं लेंगे।” कोर्ट ने आगे कहा, “डीलर ने हॉस्पिटल के अधिकारियों से कहा, सर, मैं खुद एक डीलर हूं और उन्हें यह इंजेक्शन 11 हजार रुपये में मिलता है। हॉस्पिटल ने वह लगाने से मना कर दिया और उसके लिए 1,30,000 रुपये का चार्ज लगाया।”

केंद्र से पूछे तीखे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, “क्या आप इस लूट का कोई उचित कारण बता सकते हैं? कीमत में इतना अंतर क्यों हैं? यह पैसा कहां जाता है?”

जब एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सरकार प्राइसिंग पॉलिसी को लगातार कैलिब्रेट कर रही है तो बेंच ने कहा, “आपका कैलिब्रेशन बहुत ज्यादा भटका हुआ है। 11,000 रुपये से 1,30,000 रुपये कोई कैलिब्रेशन है क्या? जब आप मरीजों और जिंदगी की बात करते हैं तो क्या हमें ऐसी कैपिटलिस्टिक सोच रखनी चाहिए?”

90 फीसदी दवाएं डीपीसीओ के दायरे से पूरी तरह बाहर- एससी

कोर्ट ने बताया कि एंटी कैंसर दवाओं के लिए ट्रेड मार्जिन को 30 प्रतिशत पर लिमिट करने के केंद्र के हालिया फैसले के बावजूद, मार्केट में करीब 90 फीसदी दवाएं डीपीसीओ के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं।

बेंच ने कहा, “डीपीसीओ आखिर है ही क्यों? सरकार ऐसा होने दे रही है। इस पर ऐसी तीन कमेटियां बन चुकी हैं और उनका नतीजा उन लोगों के लिए बहुत आसान नहीं है जो इसे चलाते हैं, हम आपको बताते हैं।”

कोर्ट ने बताए एमआरपी के खेल

आगे बताया गया कि सलाइन ड्रिप जैसे कंज्यूमेबल्स, जिनकी रिटेलर कीमत 15 रुपये है, उनका बिल रेगुलर तौर पर मरीजों से 250 रुपये लिया जाता है।

बेंच ने केंद्र से कहा, “मान लीजिए कि दवा पर 100 रुपये एमआरपी छपा है। रिटेलर को यह 10 या 20 रुपये में मिलती है, तो फिर कीमत 100 रुपये क्यों बताई जा रही है? सरकार इसे जारी रखने की इजाजत क्यों दे रही है और कह रही है कि वे इसे रेगुलेट नहीं करेंगे क्योंकि शेड्यूल्ड दवा नहीं है? आप इनोवेशन की बात करते हैं, हमें पिछले 30 सालों में भारतीय फार्मा इंडस्ट्री की ओर से डेवलप किए गए पांच नए मॉलिक्यूल बताएं। पांच के नाम बताएं। “

कोर्ट ने आगे आयुष्मान भारत स्कीम जैसे कल्याणकारी पहल की भी बात की। कोर्ट ने कहा, आयुष्मान भारत स्कीम जैसे पहल मेडिकल खर्च की भरपाई करती है लेकिन सरकारी कवरेज 5 लाख रुपये तक ही सीमित है, जिससे आम लोगों को अस्पताल के बढ़े हुए बिलों का बोझ उठाना पड़ता है।

प्राइवेट अस्पतालों ने क्या कहा?

प्राइवेट अस्पतालों का बचाव करते हुए, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, “प्राइवेट अस्पतालों को दखल देना होगा क्योंकि सरकारी अस्पतालों पर बहुत अधिक दबाव है। उन्होंने तर्क दिया कि अस्पतालों को दवा के मार्जिन कम करने के लिए मजबूर करने से इंस्टिट्यूशन सिस्टम खत्म हो जाएगा।”

मुकुल रोहतगी ने कहा,” हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। हम मरीजों पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे बाहर से दवा लाएंगे। हम मरीजों पर भरोसा नहीं कर सकते कि वे बाहर से दवा लाएंगे। बाजार में आधी दवाएं वैसे भी नकली होती हैं। यदि मैं दवाओं की कीमतें कम कर दूं तो हर जगह कीमतें बढ़ जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपनी सभी सुविधाएं 24 घंटे सातों दिन चालू रखनी हैं। मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखने के लिए खर्च उठाना होगा।”

बेंच ने दलील मानने से किया इनकार

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस कारण को मानने से इनकार कर दिया और कहा, “अस्पताल दूसरे तरीकों से चल सकता है। इस डकैती से नहीं, आप एक कमर्शियल हॉस्पिटल हैं। आप हर चीज के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन दवा की कीमत 100, 200 गुना क्यों होनी चाहिए? मैन्युफैक्चरर्स जो कॉर्पोरेट डिस्काउंट देते हैं, वह अभी भी कवर में है। आप यह कहकर सही नहीं ठहरा सकते कि MRP सही बताई गई है क्योंकि मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहा हूं।

बेंच ने सरकार के भी इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह केवल बाजार की ताकतों और दवाओं की उपलब्धता के बीच संतुलन बना रही है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार यह बताने में विफल रही है कि दवाओं की निर्माण लागत और खुदरा कीमत के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों हैं।

कोर्ट ने अपना सुरक्षित रखने से पहले टिप्पणी की, “आप लोगों की जिंदगियों से जुड़े मामलों पर काम कर रहे हैं। इसे सिर्फ व्यापार न समझें। यहां कोई संतुलन नहीं है।”

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चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि अदालत चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, “हमें सब पता है। हम इसकी जांच करेंगे।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें